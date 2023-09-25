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مسؤول فلسطيني: السفير السعودي لدى فلسطين سيقدّم أوراق اعتماده خلال أيام

الشروق أونلاين
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مسؤول فلسطيني: السفير السعودي لدى فلسطين سيقدّم أوراق اعتماده خلال أيام
أرشيف
السعودية

كشف مسؤول فلسطيني يوم الإثنين أن السفير السعودي الجديد لدى دولة فلسطين، سيقدم أوراق اعتماده الرسمية للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال أيام.

وقال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة على منصة “إكس”:”نرحّب بسعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين الذي سيقدم خلال أيام أوراق اعتماده”.

ولم يقدّم المسؤول موعدا محدّدا لتسليم السفير السعودي لأوراق اعتماده في فلسطين. كما لم يصدر أي تعليق رسمي من سلطات المملكة إلى غاية صباح الإثنين.

لكن وزارة الخارجية الفلسطينية أعلنت في وقت لاحق، أن السديري سيصل إلى مدينة رام الله يوم الثلاثاء، في زيارة مدتها يومان.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت في وقت سابق، أن الدبلوماسي نايف السديري، سيكون  أول سفير غير مقيم للسعودية لدى فلسطين.

وأشارت الوكالة إلى أن السفير السعودي الجديد، سيتولى أيضا مهام قنصل المملكة العام في القدس. وهو ما اعترضت عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق.

اعتماد سفير للسعودية لدى فلسطين في القدس.. أول ردّ من الاحتلال

ففي 13 أوت، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين، إن سلطات الكيان لن تسمح لأي دولة بفتح ممثلية دبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية في القدس.

جاء هذا عقب إعلان دولة فلسطين عن تسلّم أوراق اعتماد أول سفير وقنصل عام غير مقيم للسعودية في القدس.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، فقد أكد كوهين لإذاعة محلية أن السعوديين “لم ينسقوا مع سلطات الاحتلال، قبل اتخاذ هذه الخطوة”.

وتابع كوهين:”لا يحتاجون إلى التنسيق معنا. لن نسمح بفتح أي ممثلية دبلوماسية للفلسطينيين، بشكل فعلي، من نوع أو آخر بالقدس”.

واعتُمد يوم السبت رسميا أول سفير غير مقيم للمملكة السعودية لدى فلسطين. وهو الدبلوماسي نايف السديري الذي سيتولى أيضا مهام قنصل المملكة العام في القدس.

واستلم مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، نسخة من أوراق اعتماد السفير المفوض فوق العادة للعاهل السعودي لدى دولة فلسطين.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين إن تسليم أوراق الاعتماد الأصلية لرئيس دولة فلسطين محمود عباس، سيتمّ “في القريب العاجل”.

واستُقبل السفير الأول من نوعه للسعودية في فلسطين، بمقر السفارة الفلسطينية لدى الأردن، حسب ما أشارت إليه الوكالة.

وقال الخالدي في تصريح بالمناسبة:”نرحب بسفير المملكة العربية السعودية. مؤكدين أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين”.

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