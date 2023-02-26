مسؤول في اتحاد الفلاحين يكشف سبب ارتفاع أسعار الخضروات

أرجع مسؤول باتحاد الفلاحين سبب ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية إلى زيادة تكاليف استيراد المدخلات التي يستعملها الفلاح على غرار الأسمدة والأدوية.

وخلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الأحد، أوضح الأمين الولائي لولاية بومرداس باتحاد الفلاحين الجزائريين صادق صباوي أن كل المدخلات التي يستعملها الفلاح في توفير المنتوج هي مدخلات مستوردة.

وفي هذا الصدد، قال صبراوي إنه لابد من من اعداد استراتيجية لإنتاج هذه المدخلات محليا ولو بشراكة أجنبية ليتم التحكم بها والتقليص من فاتورة التكاليف وبالتالي ضبط الإنتاج.

ومن بين أسباب ارتفاع الأسعار كذلك، تحدث المسؤول عن الوسطاء وبعض الأطراف التي أكد أنها تربح أكثر من الفلاح. داعيا إلى تنظيم السوق وانشاء تعاونيات لتسويق المنتوجات الفلاحية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تكاليف إنتاج المنتوجات الفلاحيية ارتفعت خلال الـ 5 سنوات الأخيرة بنسبة 300 بالمئة هو ما أدى أيضا إلى ارتفاع الأسعار.

من جهة أخرى، واستعدادا لشهر رمضان، أكد ضيف المورنينغ بأن كل المنتوجات الفلاحية ستكون بوفرة في الأسواق خلال هذا الشهر الفضيل.