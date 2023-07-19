مسؤول في الأرصاد الجوية يدعو لإنشاء “آلية للإنذار المبكر”

للحدّ من آثار موجة الحرّ

دعا مسؤول في ديوان الأرصاد الجوية يوم الأربعاء، إلى إنشاء آلية للمراقبة والإنذار المبكر للحدّ من آثار موجة الحرّ التي تعرفها البلاد.

وقال مدير استغلال الأرصاد الجوية والمناخ في الديوان صالح عابد صحابي لوكالة الأنباء الجزائرية إن “درجات الحرارة القياسية المسجلة بين 9 و11 جويلية بالجزائر لم يسبق لها مثيل”.

وتابع صحابي يقول:”يتعيّن على الجزائر الاستعداد بشكل أفضل لمواجهة الظواهر الأكثر شدة”. مضيفا:”في 11 جويلية بلغت درجات الحرارة 47.9 درجة بالعاصمة و46.4 بمعسكر و45.6 بدلس و48.3 بالشلف”.

قبل أن يدعو إلى “استحداث نظام يقظة صحية لتسيير الأزمات المرتبطة بموجات الحرّ بشكل استعجالي”. مؤكدا أن الظاهرة “تستدعي تدخل السلطات الصحية في الجزائر”.

كما شدّد المسؤول على ضرورة “إنشاء مركز إنذار مبكر يخص مختلف الأخطار، بحيث يجمع كل المؤسسات المعنية بمراقبة الأخطار الكبرى”. مشيرا إلى أن “الجزائر معرضة لدرجات حرارة قياسية أكثر فأكثر مستقبلا”.