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اقتصاد

مسؤول في التكوين المهني: هذه هي التخصصات التكوينية الجديدة في فيفري

الشروق أونلاين
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مسؤول في التكوين المهني: هذه هي التخصصات التكوينية الجديدة في فيفري
ح.م
مدير التعليم والتكوين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، مولود بولعوينات

أعلن مدير التعليم والتكوين بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، مولود بولعوينات، عن فتح تخصصات تكوينية هامة في شهر فيفري القادم.

وقال بولعوينات، الأربعاء، خلال نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى : “يجري التحضير لفتح تخصصات هامة في تحلية المياه عبر المدن المطلة على السواحل، كما أنّ التفكير جارٍ في تطوير التخصصات المتصلة بالأمن الغذائي”.

ونوّه بولعوينات إلى إبرام مصالح وزارة التكوين والتعليم المهنيين، اتفاقية للتكوين مع مؤسسة فيات الجزائر في مختلف مجالات صناعة السيارات، فضلاً عن توقيع اتفاقية ثانية مع مؤسسة رونو الجزائر، إضافة إلى مذكّرة تفاهم مع مؤسسة بيجو ستروان، ناهيك عن اتفاقية مع جي تي زاد الألمانية للإسهام في التكوين.

وأبرز بولعوينات، الاهتمام بصناعة السفن ومنظومة الصيد، والانفتاح على المقاولاتية، من خلال انشاء دار للمرافقة عبر الولايات لمساعدة الخرّيجين على إنشاء مؤسسات.

كما أكد المتحدث أنّ الاهتمام لا يزال مستمراً بالحرف اليدوية، سجّل المتحدث ذاته وجود أكثر من 1200 مؤسسة تكوين من المستوى الأول إلى المستوى الخامس عبر الوطن وفي كافة المجالات، والعمل على تحسين مستويات العمال والأساتذة، لإنتاج يد عاملة مؤهلة.

وأضاف بولعوينات أنّ منظومة التكوين والتعليم المهنيين تنتج 300 ألف خريج سنوياً، مركّزاً على أهمية مساهمة المؤسسات الاقتصادية في عموم عمليات التكوين.

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