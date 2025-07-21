-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مسؤول في الخارجية الجزائرية يردّ على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي

الشروق أونلاين
  • 1095
  • 0
مسؤول في الخارجية الجزائرية يردّ على تصريحات وزير الداخلية الفرنسي
أرشيف
الخارجية الجزائرية

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الإثنين، عن مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الخارجية، ردّه حول التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية الفرنسي لصحيفة لوفيغارو، بشأن ” اعتزامه توجيه تعليمات إلى المحافظات الفرنسية، بعدم الاعتداد بجوازات السفر التي تصدرها القنصليات الجزائرية للمواطنين الجزائريين من أجل الحصول على تصاريح الإقامة”.

حيث حرص المصدر على التذكير بأن “منح هذه الجوازات يعدّ حقا للمواطنين الجزائريين، وأن استصدارها يعتبر واجبا يقع على عاتق الدولة الجزائرية السيدة. وبالتالي، فإن الاعتراف بهذه الجوازات يفرض نفسه على الدولة الفرنسية”.

ورأى المصدر أن “تصريح الوزير الفرنسي يتّسم بطابع تعسّفي وتمييزي، ويمثل إساءة لاستعمال السلطة. كونه يتعارض صراحة مع التشريع الفرنسي نفسه”.

مضيفا أن “التصريح يكتسي بعدا سياسويا واضحا. فضلا على أنه غير مؤسس من الناحية القانونية، ولا يرتكز على أي قاعدة في القانون الفرنسي ذاته”.

كما أوضح المصدر ذاته، أن جوازات السفر المعنية، تسلّم بناء على طلب من المحافظات الفرنسية نفسها. باعتبارها وثائق مرجعية، لا غنى عنها في الملفات المتعلقة بطلب تصاريح الإقامة”.

“وعلى هذا الأساس، فإن عدم الاعتراف بهذه الجوازات، على النحو الذي صرح به وزير الداخلية الفرنسي، يشكّل انتهاكا للحقوق الفردية، وإخلالا آخر بالتزامات فرنسا الثنائية”، يشدّد المصدر الجزائري المسؤول.

مقالات ذات صلة
“شافيني” منصة لخدمة الأطباء والمرضى في الجزائر

“شافيني” منصة لخدمة الأطباء والمرضى في الجزائر

قاعات أفراح “مصغّرة” للاحتفال بالبكالوريا والتخرج دون أعباء!

قاعات أفراح “مصغّرة” للاحتفال بالبكالوريا والتخرج دون أعباء!

محروقات: توقيع 5 عقود كبرى بقيمة تفوق 600 مليون دولار أمريكي

محروقات: توقيع 5 عقود كبرى بقيمة تفوق 600 مليون دولار أمريكي

تحديث عنوان استلام البطاقة الذهبية.. بريد الجزائر يُوضح

تحديث عنوان استلام البطاقة الذهبية.. بريد الجزائر يُوضح

اندلاع حرائق غابات في خمس ولايات

اندلاع حرائق غابات في خمس ولايات

شرطة ورقلة تطيح بشبكة إجرامية وتحجز أسلحة نارية

شرطة ورقلة تطيح بشبكة إجرامية وتحجز أسلحة نارية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد