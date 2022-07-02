مسؤول في فريق إيطالي يتحدّث عن آدم الوناس

تطرّق المدير الرياضي الجديد لِنادي سالرنيتانا الإيطالي مورغان دي سانتيكس، السبت، إلى اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نشّطه مورغان دي سانتيكس، ونقل تفاصيله الإعلام الإيطالي.

وردّ دي سانتيكس على سؤال فحواه إن كان سيتفاوض مع مسؤولي نادي نابولي الإيطالي، لِانتداب صانع الألعاب آدم الوناس. فقال إن فريقه سالرنيتانا يعتمد على خطّة 3-5-2، وأن الدولي الجزائري لا يُناسب هذا الرّسم التكتيكي.

وأضاف المدير الرياضي لِنادي سالرنيتانا، أن وظيفته ترتكز على انتداب لاعبين جدد لِفريقه الكروي، وأن آدم الوناس خارج دائرة اهتماماته.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

وكانت الصحيفة الإيطالية “لا غازيتا ديلو سبورت” الأربعاء الماضي، قد ذكرت بِأن إدارة نادي سالرنيتانا عرضت على نظيرتها من فريق نابولي، مبلغ 5 ملايين أورو. من أجل الاستفادة من خدمات آدم الوناس.

ولم يذكر المصدر ردّ إدارة نادي نابولي على هذا المُقترح.

وصرّح المدير الرياضي لِنادي نابولي كريستيانو جنتولي لِوسائل الإعلام المحلّي، في الأيّام القليلة الماضية، بِأن القيمة المالية للاعبه آدم الوناس في سوق الانتقالات، لا تقلّ عن 10 ملايين أورو.

وأضاف أن لاعبه آدم الوناس يرغب في الانتقال إلى فريق تورينو مِن القسم الأوّل الإيطالي، وأيضا إلى الصّاعد الجديد نادي مونزا.

وتابع جنتولي يقول في تصريحات نشرتها الصحيفة الإيطالية “كورييري ديلو سبورت” الإثنين الماضي، إن إدارة نادي نابولي لا تُريد تسريح الدولي الجزائري هذه الصّائفة، عكس ما يرغب فيه آدم الوناس.

واختتم تصريحاته قائلا إن قيمة آدم الوناس في سوق الانتقالات تُقدّر بِمبلغ لا يقلّ عن 10 ملايين أورو.

وكان مسؤولو نادي نابولي قد صرّحوا مُؤخّرا، بِأن مبلغ 8 ملايين أورو يكفي لِتسريح متوسط ميدان هجوم “الخضر” هذه الصّائفة. ثم عادوا لِيُضيفوا مليونَي أورو، بعدما لاحظوا إصرار آدم الوناس على الرّحيل.

وفي سياق ذي صلة، قالت صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية الإثنين الماضي، إن آدم الوناس “يلعب بِالنار”. وأوضحت أن الدولي الجزائري قطع اتّصالاته مع إدارة فريق نابولي، في وقت طالبته بِالعودة إلى النادي.

وتوقّعت وسيلة الإعلام الإيطالي أن يقضي آدم الوناس موسمًا “أبيضَ”، في حال معاقبته من قبل إدارة نادي نابولي. لكن هذه الصحيفة قفزت فوق حقيقة فحواها أن الدولي الجزائري قضى 5 مواسم بيضاء منذ التحاقه بِنادي نابولي في صيف 2017، والدّليل أنه طوال هذه الفترة لم تمنح له فرصة اللّعب أساسيا سوى 13 مرّة فقط، وفي كلّ المنافسات الرّسمية. فهل يخشى آدم الوناس هذه التهديدات، وهو الذي صبر على “أذى” مسؤوليه كفاية؟

وفي تقرير نشرته الصحيفة المحلّية “إل ماتينو” بِتاريخ سابق، أبدى رئيس نادي سالرنيتانا الإيطالي دانيلو يرفولينو رغبته في جلب آدم الوناس هذه الصائفة، وبات نادي سالرنيتانا خامس فريق يُريد الاستفادة من خدمات آدم الوناس، بعد تورينو الإيطالي وكريمونيزي رفقة ليتشي ومونزا، الذين التحقوا مُؤخّرا بِبطولة حظيرة النخبة الكروية في هذا البلد.

وتأزّمت العلاقة بين اللاعب الدولي الجزائري آدم الوناس وإدارة فريقه نابولي الإيطالي، في فترة تعرف سوق الانتقالات الصيفية أيّامها الأولى.

وطلب آدم الوناس من إدارة فريقه نابولي أن لا تُحدّثه عن تجديد العقد، لأنه يرفض المُقترح جملة وتفصيلا، ويُصرّ على تغيير الأجواء هذه الصائفة. كما ذكرته صحيفة “إل ماتينو” الإيطالية في تقرير لها نشرته، السبت.

ولعلّ غضب آدم الوناس ما يُبرّره، ذلك أن الدولي الجزائري مُنحت له فرصة اللّعب أساسيا في صفوف فريق نابولي، 13 مرّة فقط في 5 سنوات! بِمعدّل مقابلتَين ونصف مقابلة أساسيا كلّ موسم! وذلك في بطولة إيطاليا وكأس هذا البلد ورابطة أبطال أوربا والدوري الأوروبي. ناهيك عن إعارته على فترات متباينة إلى 3 أندية: نيس من فرنسا وكروتوني رفقة كالياري من إيطاليا.

وتستثمر 4 أندية إيطالية في “أزمة” آدم الوناس” مع مسؤوليه، من أجل انتدابه في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهي وفقا للمصدر ذاته: تورينو من القسم الأوّل وليتشي رفقة كريمونيزي ومونزا الذين التحقوا مُؤخّرا بِحظيرة النخبة.