مسؤول في “هيومن رايتس ووتش”: الأمور في المغرب وصلت إلى حد لا يطاق

قال إيريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة (هيومن رايتس ووتش)، إن قرار البرلمان الأوروبي الأخير بشأن وضعية حقوق الإنسان وحرية الاعلام في المغرب، جاء “ليؤكد على أن الأمور وصلت إلى حد لا يطاق”.

وأبرز إيريك غولدستين في مداخلته خلال ندوة للهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب، أن القرار الأوروبي “جاء بعد 25 سنة من صمت هذا الأخير على أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب, وذلك في أعقاب فضيحة الرشاوي التي قدمها المغرب لموظفين بالمؤسسة فيما يعرف بـ “ماروك غيت”.

وشدد المتحدث على أن الملتمس الذي تبناه البرلماني الأوربي،”لم ينتج فقط عن فضيحة “ماروك غيت” لوحدها, بل أن العنصر الذي أدى إلى هذا الوضع, هو التقهقر الخطير لأوضاع حقوق الإنسان في المغرب خلال هذه السنوات والذي يؤشر عليه بشكل رئيسي إعدام الصحافة المستقلة وانتشار صحافة التشهير ووضع حريات التعبير”, مستدلا في هذه الصدد بقضيتي اعتقال النقيب محمد زيان, والمدون رضا بن عثمان لـ “أسباب واهية”.

كما أشار إلى أن القرار الأوروبي, “لم يتوقف عند الحالات الأبرز التي تطبع الحياة العامة, بل طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين بسبب التضييق على حرية التعبير والرأي”.