مسؤول قطري: رجال الأعمال القطريون مهتمّون بالاستثمار في الجزائر

أبدى رئيس مجلس إدارة غرفة قطر خليفة بن جاسم آل ثاني، اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في الجزائر، في ظل المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار الجديد.

جاء ذلك في لقاء لسفير الجزائر لدى قطر مصطفى بوطورة مع المسؤول القطري مطلع الأسبوع الجاري، للحديث عن “الإمكانات المتاحة لدعوة رجال الأعمال للاستثمار في الجزائر، في ظل المزايا الكبيرة التي يوفرها القانون الجديد”.

وقد عبّر المسؤول القطري عن “اهتمامه الكبير واهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار في الجزائر، وتطوير التعاون في هذا الميدان، لاسيما في ظل مناخ ومزايا القانون الجديد”.

شركات اليابان “مهتمّة” بالاستثمار في الجزائر

وفي 21 جوان 2022، استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار سفير اليابان بالجزائر أكيرا كونو. حيث بحث معه علاقات التعاون والشراكة الاقتصادية والصناعية بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان “الفرص الكبيرة للاستثمار التي توفرها الجزائر، وهو ما يمكن من تجسيد شراكات ناجحة ومثمرة للطرفين”.

كما جدد الوزير زغدار تأكيده بأن “أبواب التعاون والشراكة مفتوحة أمام المستثمرين اليابانيين، في كل المجالات الصناعية، لتجسيد مشاريعهم بالجزائر”.

من جانبه، أبدى السفير الياباني “الاهتمام البالغ للمؤسسات اليابانية بالاستثمار في الجزائر. لاسيما في ظل إنشاء منطقة التبادل الحرّ الإفريقية، وهو ما يجعل من الجزائر بوابة لإفريقيا”.

وزير الصناعة يدعو مستثمري النمسا للقدوم إلى الجزائر

وفي 1 جوان 2022، استقبل وزير الصناعة أحمد زغدار سفيرة النمسا لدى الجزائر، كريستين موزر. للحديث حول واقع التعاون الصناعي بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الجانبان في هذا اللقاء، إلى “واقع التعاون الصناعي بين الجزائر والنمسا. وآفاق تطويره، على ضوء قانون الاستثمار الجديد”.

وقد أشار الوزير زغدار بالمناسبة، إلى “الإصلاحات الهيكلية التي تضمنها القانون الجديد، لاسيما فيما يتعلق بالشباك الوحيد، الامتيازات الجبائية والجمركية، العقار الصناعي، ورقمنة مسار الاستثمار”.

كما شجّع الوزير “المؤسسات النمساوية على القدوم للاستثمار في الجزائر، للاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون الجديد”.

ودعا زغدار في هذا السياق، إلى تنظيم منتدى أعمال للمستثمرين النمساويين، لشرح فحوى المنظومة القانونية الجديدة، والفرص الاستثمارية التي توفرها الجزائر.