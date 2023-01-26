مسؤول كاميروني: الجزائر قادرة على تنظيم “الكان” في 2023 و2025

منح مسؤول بِاتحاد الكاميرون لِكرة القدم صوته إلى الجزائر، في سباق ترشّحها لِاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وعدّد الناطق بِاسم منتخب المنتخب المحلّي الكاميروني فرانسيس بونغا إيجابيات الملفّ الجزائري في: جودة الملاعب، وفخامة الفنادق، وطيبة الشعب الجزائري. وذلك في تصريحات إعلامية نشرتها لجنة تنظيم “شان” الجزائر 2023، الخميس.

وأضاف فرانسيس بونغا إن الجزائر بِإمكانها حتّى تنظيم كأس أمم إفريقيا هذه الأيّام وليس 2025 فقط! استنادا إلى حيازتها الإمكانيات المطلوبة.

وعن بقية أطوار “الشان”، رشّح المسؤول الكاميروني رجال مجيد بوقرة لِإحراز اللّقب القارّي، وقال إنه لن يتفاجأ لو انتهت البطولة بِهذا التوقّع. غير أنه طالب زملاء زكريا دراوي بِالتركيز الجيّد وعدم الاستهانة بِالمُنافسين.

وكان المنتخب المحلّي الكاميروني قد ودّع “شان” 2023 من دور المجموعات، بعد تموقعه في المركز الثاني. في فوج رُصدت له تأشيرة وحيدة فقط تُمنح للرّائد.