مسؤول ليبي: فتح أول سوق للمنتجات الجزائرية بمدينة مصراتة الليبية

المنتجات الجزائرية بليبيا في طور الإنتشار

كشف مندوب مجلس رجال الأعمال الليبي بالجزائر، عمر كارة، الخميس، أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين فتح أول سوق للمنتجات الجزائرية بمدينة مصراتة الليبية.

وأوضح كارة في تصريح نقلته الاذاعة الجزائرية على هامش إرسال أول شحنة من بيض التفقيس نحو ليبيا، أن المجلس الليبي لرجال الأعمال بمصراتة وتحت إشراف المركز العربي الإفريقي للإستثمار والتطوير يجهز لفتح أول سوق مخصص للمنتجات الجزائرية بمدينة مصراتة.

ومن المنتظر أن يتم فتح هذا السوق الواقع بمنطقة حرة والذي سيتربع على مساحة نحو 5000 متر مربع في غضون الشهرين المقبلين، يقول ذات المتحدث، لافتا إلى أهمية هذا المشروع التجاري لرفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين و كذا حجم تواجد المنتجات الجزائرية بالسوق الليبية.

كما سيسمح هذا المشروع الإقتصادي لرجال الأعمال الجزائريين بالقيام بصفقاتهم التجارية و تسويق منتجاتهم بكل سهولة، فضلا عن تمكين التجار الليبيين من معاينة المنتجات الجزائرية و إقتنائها دون تكبد عناء التنقل إلى الجزائر.

وأضاف المتحدث أن المنتجات الجزائرية بليبيا هي “في طور الإنتشار” متوقعا تسجيل إقبال كبير من طرف المستهلك الليبي عليها نظرا لجودتها سواء المنتجات الغذائية و التحويلية خاصة و كذا المنتجات التجميلية.