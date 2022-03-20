مسؤول مصري: لو قطعنا الانترنت لمدة عام ستقل حالات الطلاق بنسبة 60 بالمائة (فيديو)

لو قطعنا الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمدة عام حالات الطلاق ستقل بنسبة 60 بالمائة، هذا ما أكده رئيس صندوق المأذونين الشرعيين بمصر.

وأرجع إبراهيم سليم، في حواره لبرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم” مساء السبت، ارتفاع نسبة الطلاق في مصر إلى تأثير الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المتحدث أنه قبل انتشار الأنترنت كان عدد حالات الطلاق حوالي 84 ألف حالة في عام 2008 فيما يصل عدد حالات الطلاق في الوقت الحالي حوالي 222 ألف حالة طلاق.

واعتبر رئيس صندوق المأذونين الشرعيين إن إدمان الإنترنت سبب رئيسي في زيادة حالات الطلاق في مصر، سواء للزوج غير المهتم بزوجته أو الزوجة المهملة في حق زوجها وأولادها بسبب الإنترنت وهو سبب أساسي في الطلاق.

وتابع، أن هناك نوع آخر من الإدمان وهو إدمان الألعاب، حيث أن هناك شباب متزوج لا يذهبون للعمل ومهملين لزوجاتهم بسبب ادمانهم للألعاب الإليكترونية، موضحًا: “أغرب حالة طلاق واجهته كانت لزوجين انفصلا بعد نصف ساعة من عقد القران بسبب مشادة بين أهل العروسين”.