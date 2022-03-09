مسؤول موريتاني: سلطات باماكو لا تردّ علينا في الهاتف

نقلت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن دبلوماسي موريتاني لم تكشف عن هويته. قوله إنّ السلطات في مالي لا تردّ على اتصالات بلاده بخصوص “استمرار حوادث الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون الموريتانيون قرب الحدود بين البلدين”.

ووفق ذات المصدر، فقد لمّح الدبلوماسي الموريتاني إلى إمكانية لجوء بلاده إلى إغلاق حدودها مالي. في حال استمرار حوادث الاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون الموريتانيون من طرف قوات نظامية مالية، حسب تصريحه.

وقالت وسائل إعلام موريتانية، إن العشرات من الرعايا الموريتانيين تعرضوا للقتل في مالي. بعد اقتيادهم من بئر داخل الأراضي المالية تعود ملكيتها لمواطن موريتاني. ويرتادها رعاة المواشي باستمرار.