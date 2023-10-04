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اقتصاد

مسؤول نرويجي: لا أستبعد وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل

الشروق أونلاين
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مسؤول نرويجي: لا أستبعد وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
أرشيف
إنتاج النفط

توقع مسؤول في شركة النفط والغاز النرويجية “إكوينور” يوم الأربعاء، أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، بعد أن قررت دول أوبك+ الإبقاء على تخفيضاتها الإضافية للإمدادات.

وقال كبير الاقتصاديين في إيكوينور إيريك ويرنس:”لا أستبعد إمكانية وصول الأسعار إلى 100 دولار للبرميل. لكن ذلك لن يكون بسبب رغبة أوبك في الوصول إلى هذا المستوى”.

وتابع المتحدث يقول:”لا أعتقد أنهم يهدفون إلى هذا السعر”. وذلك على هامش المؤتمر السنوي لمركز معهد بيكر للطاقة في هيوستن بالولايات المتحدة.

وأعلن وزارة الطاقة السعودية في وقت سابق من اليوم، أن المملكة مستمرة في الخفض الطوعي البالغ مليون برميل يوميًا لإنتاجها من النفط، حتى نهاية ديسمبر 2023.

وستتم مراجعة هذا القرار الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج، يقول المصدر ذاته. حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

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