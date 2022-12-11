مسؤول: هذه هي الإجراءات المطلوبة لخفض أسعار اللحوم

طالب رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء، ميلود بوعديس، بإلغاء الرسوم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية لانخفاض أسعار هذه المادة.

وخلال استضافته ببرنامج الشروق مورنينغ، الأحد، أقَر بوعديس بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالنسبة لمدخول المواطن البسيط.

وأرجع رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء هذا الارتفاع إلى عدة أسباب من بينها زيادة الأسعار في أوروبا إلى الضعف، وهذا بالنسبة للحوم الأبقار.

وكحل للأمر، دعا رئيس الشعبة إلى إلغاء الرسوم وحقوق الجمركة على استيراد العجول، معتبرا أن الإعفاء من رسوم القيمة المضافة على الأعلاف غير كاف لوحده.

وفي هذا السياق، قال ضيف المورينيغ إنه في حال اتخاذ هذه الاجراءات فإن أسعار اللحوم الحمراء ستنخفض إلى النصف أي سيصبح سعر الكيلوغرام من لحوم البقر بـ 1200 دج ومنه يمكن الحديث عن تسقيف الأسعار.

وتابع المتحدث قائلا “في هذه الحالة يمكن على الدولة أن تضرب بيد من حديد وتقوم بتسقيف الأسعار ومحاسبة كل من يتجاوها”.