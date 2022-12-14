مسؤول: هذه هي قائمة المواد التي ستصدرها الجزائر نحو إفريقيا خلال 2023

كشف مسؤول بوزارة التجارة،الأربعاء، عن قائمة المواد التي ستقوم الجزائر بتصديرها نحو إفريقيا خلال سنة 2023.

وفي تصريحات خص بها برنامج “ضيف الصباح”، أكّد مدير متابعة ترقية الصادرات بوزارة التجارة، سليم رقاد أنّ 2023 ستكون سنة صادرات الجزائر نحو إفريقيا.

وحسب رقاد أنّ ستصدّر الجزائر مواد عديدة للقارة السمراء، أبرزها: اليوريا، الأمونياك ومختلف الأسمدة، إضافة إلى الالكترونيات، الأدوات المدرسية، العجائن الغذائية، الاسمنت والحديد وعديد المنتجات غير المصنّعة.

وأبرز المتحدث أنّ الجزائر تصدّر حاليًا عدّة أجهزة كهرو منزلية مثل الثلاجات والتلفزيونات، إلى ليبيا والكاميرون والبنين وكوت ديفوار وغيرها.

وأضاف “نعمل على تطوير أكبر لشعبة الأجهزة الالكترونية، والجزائر مؤهّلة لأخذ حصص كبيرة في أسواق إفريقيا وأخذ مراتب عالية، خصوصًا مع امتلاك الجزائر لطرقات كبيرة وعديد الموارد، بما يفرض تسريع الخطى لكسب الهدف”.

وتوقّع المسؤول المركزي في وزارة التجارة، تفعيلاً أكبر لعجلة الجزائر الاقتصادية مع الصدور الوشيك لمراسيم تنفيذية من شأنها تفعيل منظومة الصادرات، وتسهيل مأمورية كل المصدّرين لا سيما على صعيد تحويل الأموال.

واعتبر ضيف الصباح أنّ مشروع الطريق الجديد الرابط بين مدينة تندوف ومنطقة الزويرات الموريتانية على المحكّ، وسيسمح بنقلة حقيقية، لا سيما مع تقليص مدّة النقل البري بين الجزائر وموريتانيا من 12 يوما إلى 3 أو 4 أيام فحسب.