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اقتصاد

مسؤول: 59 رخصة لاستيراد أزيد من 100 ألف طن من اللحوم في رمضان

الشروق أونلاين
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مسؤول: 59 رخصة لاستيراد أزيد من 100 ألف طن من اللحوم في رمضان

أكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات أحمد مقراني، عن منح رخص لـ 59 مستوردا للحوم الحمراء وأكثر من 111 ألف طن مرتقب للاستيراد في رمضان.

وأكد مقراني، الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى على الجاهزية التامة لمخطط دعم التموين بالمواد واسعة الاستهلاك لشهر رمضان الكريم، بفضل عمل اللجنة الثلاثية التي مكنت من اتخاذ إجراءات استباقية تسمح بضبط السوق ومتابعة مسارات التخزين

وقال ضيف الصباح انه ” أن وزارة التجارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الفلاحة على ضبط السوق بالمنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، حيث تم تخزين 106 ألف طن من مادة البطاطا لتفادي ندرة أو ارتفاع الأسعار في مرحلة عدم الإنتاج التي تتزامن مع شهر رمضان في مارس وأفريل، إلى جانب تخزين 30 ألف طن من البصل الجاف، ونحو 10 آلاف طن من الثوم، سيتم تفريغها بالتدريج حسب وضعية السوق.

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