مسابقات الدكتوراه تنطلق عبر 32 مؤسسة جامعية هذا الخميس

400 ألف مرشح رسميا

تنطلق أول مسابقة دكتوراه للسنة الجامعية، الخميس، وهذا عبر 32 مؤسسة جامعية عبر الوطن، وستستمر المسابقات كل يومي خميس وسبت إلى غاية 20 مارس المقبل.

وأحصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد انتهاء عملية الطعون 461901 ترشيح لاجتياز مسابقة الدكتوراه للسنة الجامعية 2021-2022، تم قبولهم، فيما تم تأكيد ترشيح 401127 منهم، يتوزعون على مستوى المؤسسات الجامعية المؤهلة للتكوين في الطور الثالث “دكتوراه أل أم دي”.

وبلغة الأرقام وصل عدد المترشحين في ناحية الوسط 153793 مترشح، و104083 في ناحية الغرب، أما بالشرق فبلغ العدد 204025 ترشيح، ولفتت الوزارة في بيان لها عشية انطلاق مسابقات الدكتوراه بأنها ستجرى يومي السبت والخميس خلال الفترة المحددة لإجرائها، إذ ستنطلق يوم 24 فيفري وتنتهي يوم 20 مارس، وهذا عبر 73 مؤسسة جامعية، فيما ستجرى المسابقة هذا الخميس عبر 32 جامعة منها 9 جامعات ومركز جامعي واحد في ناحية الوسط، و3 جامعات في الغرب، في حين ستجرى عبر 15 جامعة و3 مدارس عليا ومركز جامعي بناحية الشرق.

أما عدد المؤسسات المعنية بالمسابقات يوم السبت 26 فيفري فهي 41 مؤسسة جامعية منها 11 جامعة وثلاث مدارس عليا بالوسط، أما ناحية الغرب فتخص 8 جامعات ومركز جامعي واحد، في حين ستتم المسابقة عبر 14 جامعة و3 مدارس عليا ومركزين جامعيين بناحية الشرق.

جدير بالذكر أن مسابقة الدكتوراه لسنة 2022 ستكون أول طبعة وفقا للتصور الجديد الذي يقتضي بتكييف المشاريع مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وستتمحور الاختبارات الكتابية وفقا للقرار الخاص بتنظيم الدكتوراه حول مضمون برامج التعليم المعتمدة في الطور الأول أو الطور الثاني بالنسبة للمادة المشتركة وفي مضمون برامج التعليم المعتمدة في الطور الثاني بالنسبة لمادة التخصص.

ووفقا للمادة 15 فسيتم ترتيب المترشحين ترتيبا نهائيا بعد المسابقة على أساس الاستحقاق بناء على المعدل العام المحصل عليه في اختبارات المسابقة الكتابية، فيما يرتب المترشحون في حالة التساوي تباعا على أساس نقطة الامتحان في التخصص أو المعدل العام لمسار التكوين في الطور الثاني أو المعدل العام لمسار التكوين في الطور الأول، ويجب على المترشحين الناجحين القيام بالتسجيل في أجل لا يتعدى 15 يوما .

وأعدت الوزارة بروتوكولا خاصا لتنظيم مسابقات الالتحاق بالدكتوراه، إذ حددت المعيار الإطار لعدد الطلبة بـ16 طالبا في 50 مترا مربعا، أي نسبة شغل قاعات الامتحانات أو المدرجات لا تتجاوز 40 بالمائة، مع تهيئة القاعات المخصصة لإجراء المسابقات بصفة مستمرة، مع توفير المحلول المعقم الكحولي على مستوى جميع أماكن إجراء المسابقة، وإلزامية ارتداء القناع الواقي، وضرورة قياس حرارة المترشحين، واحترام التباعد الجسدي، بالإضافة إلى منع التجوال داخل الحرم الجامعي ومنع دخول كل شخص أجنبي عن الأماكن المخصصة للمسابقات.