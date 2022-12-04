مسابقات الدكتوراه ما بين 15 جانفي و15 فيفري 2023

بعد صدور القرار الخاص بتأهيل مؤسسات التعليم العالي

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفترة من 15 جانفي إلى غاية 15 فيفري 2023 لإجراء مسابقات الدكتوراه، والتي سيتم تحديد طرق تنظيمها وفقا للمرسوم التنفيذي الجديد رقم 22-208 الخاص بتحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي.

وبعد المصادقة على عروض التكوين في الدكتوراه من قبل اللجنة الوطنية للتأهيل نهاية شهر نوفمبر، أفرجت الوزارة يوم 3 ديسمبر 2022 عن القرار رقم 1411 والذي يتضمن تأهيل مؤسسات التعليم العالي لضمان التكوين لنيل شهادة الدكتوراه للسنة الجامعية 2022-2023، وهذا على مدار ثلاث سنوات وفقا لما تضمنه القرار.

ويبرز من هذا القرار دخول التغييرات التي جاء بها المرسوم رقم 22-208 الخاص بتحديد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي حيز التنفيذ، وهذا بعد توحيد اسم شهادة الدكتوراه، إذ لم يتم ذكر اسم الشهادة على أساس دكتوراه الطور الثالث كما كان من قبل، إذ تم توحيد اسم شهادة الدكتوراه والتي ستصبح تحت مسمى “شهادة دكتوراه” لا علوم ولا “أل أم دي”، وهذا ما تضمنته المادة 61 من هذا المرسوم، حيث تتوج المناقشة بالحصول على لقب “دكتور”، فيما يبقى العمل ساري المفعول بشهادة دكتوراه “علوم” للطلبة المسجلين قبل هذا المرسوم والتي ستزول بشكل آلي لتكون هناك شهادة دكتوراه واحدة في نظام التعليم العالي، ويهدف هذا الإجراء إلى منح مرْئية أكثر لنظام التعليم العالي الجزائري.

وفي السياق، منحت الوزارة التأهيل لضمان التكوين في الدكتوراه لمدة ثلاث سنوات بداية من الموسم الجامعي 2022-2023 لـ53 جامعة عبر الوطن، و7 مراكز جامعية، و30 مدرسة عليا، منها عدد من المدارس العليا للأساتذة، إذ ستجرى المسابقات كتابيا في المواد المحددة في عروض التكوين المصادق عليها في كل تخصص وجامعة، كما سيتم منح فرصة للمترشحين لاختيار أكثر من جامعة للترشح.

ويبرز من خلال القرار الوزاري رفع عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة في بعض التخصصات، وخفضها في أخرى بسبب الشروط المفروضة لفتح عروض التكوين وفقا للتصور الجديد للدكتوراه، والتي تشترط أن يكون ضمن مشاريع البحث التكويني المعتمدة لسنة 2023، وهو ما تسبب في تقليص عدد العروض في عدة جامعات، في حين استفادت تخصصات أخرى من رفع عدد المقاعد نظرا لدمج أصحاب مشاريع البحث في مشروع دكتوراه واحد، وسارعت الجامعات إلى نشر قائمة التخصصات المقبولة في كل كلية، فيما لم يتم الإعلان بعد عن العدد النهائي للمقاعد البيداغوجية المفتوحة.

وجدير بالذكر أن الالتحاق بمسابقة الدكتوراه مفتوح للطلبة الحائزين على شهادة ماستر أو شهادة أجنبية معادلة لها، ويستثنى من ذلك الطلبة الأجانب في إطار اتفاقية التعاون، بالإضافة إلى الحائزين على شهادة مهندس دولة ومهندس معماري أو شهادة طبيب بيطري والشهادات المتوجة لمسار التكوين المحدد مدته بخمس سنوات الذي تضمنه المدارس العليا للأساتذة، إذ يمكنهم اجتياز مسابقة الدكتوراه دون المرور على شهادة ماستر.