مسابقة “أجمل طمينة” في المولد النبوي

مفتوحة للأطفال بالعاصمة

فتحت الجمعية الوطنية للأيادي الحرفية بالعاصمة، مجال مشاركة الأطفال في مسابقة “أجمل طمينة”، وذلك احتفالا بالمولد النبوي الشريف، وهي الطبعة السابعة التي تحمل شعار “تحت خير الورى”، على أن تكون سن هؤلاء المتسابقون تتراوح ما بين 5 و16 سنة.

وأكدت رئيسة الجمعية نصيرة بوديسة، لـ “الشروق”، أن موعد المسابقة سيكون يوم 82 سبتمبر الجاري بمسرح الجزائر الوسطى، وعلى الساعة الثانية زوالا، حيث سيحضر المنشط “شيخ المحروسة” لإضفاء نكهة خاصة للمسابقة، إلى جانب لجنة التحكيم المكونة من الشيف مجيد، وسارة وشفون، والشيف ايهاب.

ودعت نصيرة بوديسة، الأطفال الراغبين في المشاركة، إلى التمتع بلحظات جميلة تزامنا والمولد النبوي، والتلذذ بروح التنافس في أجواء الحيوية، والفرحة بالمولد، بعيدا عن مخاطر المفرقعات، والاحتفالات الدخيلة عن عاداتنا وتقاليدنا، وقيم ديننا، حيث سمح بالمشاركة لكل طفل يرغب في ذلك، على أن تقدم في الأخير هدايا قيمة للفائزين بأجمل طبق “طمينة” في يوم مولد نبينا الشريف.