مسابقة أنظف قرية ببجاية.. وزيرة البيئة تكرّم الفائزين

قامت وزيرة البيئة الدّكتورة سامية موالفي، الاثنين 27 ديسمبر 2021، بتكريم القرى الفائزة في مسابقة أنظف قرية بولاية بجاية في نسختها الثّانية.

وكان ذلك خلال زيارة عمل وتفقّد قامت بها الوزيرة إلى ولاية بجاية حيث كانت محطتها الأولى أعالي بلدية “درقينة”، أين عاينت الموقع المقترح لإنجاز مشروع مركز الرّدم التّقني الجديد بالمنطقة، قبل أن تتنقل بعدها إلى الحظيرة الوطنية لقوراية أين استمعت إلى عرض مديرية الغابات حول الحرائق الأخيرة التي مسّت غابات الولاية وطرق التعامل معها وكذا الخطة المعمول بها من أجل استرجاع ما فقد من غطاء نباتي وثروة بيولوجية.

ومن دار الثّقافة طاوس عمروش، وقفت الدكتورة سامية موالفي عند معرض الجمعيات والمتعاملين الاقتصاديين في مجال رسكلة وتثمين النفايات.

كما عاينت الوزيرة مشروع إنجاز مركز الردم التقني الجديد المدعم بمحطة معالجة عصارة النفايات بقدرة معالجة 80 متر مكعب يوميا والذي أنجزته الوكالة الوطنية للنفايات الواقعة تحت وصاية وزارة البيئة، كما لم تفوت الوزيرة فرصة تواجدها بعاصمة الحماديين بزيارة قرية “آورير آث احسن” بأكفادو التي تحصّلت على المرتبة الأولى في مسابقة أنظف قرية بولاية بجاية في نسختها الثانية.

وأشادت وزيرة البيئة بالمناسبة بالمجهودات التي بذلتها القرى المشاركة في المسابقة وحرصها على نظافة البيئة، مؤكدة أنّ أبواب وزارتها مفتوحة للجميع من أجل الّدعم والمرافقة.

وجاءت نتائج المسابقة التي نظّمها المجلس الشّعبي الولائي التي أعلن عنها في حفل أقيم بمقر ولاية بجاية شهر نوفمبر الفارط على النّحو التّالي:

1- قرية أورير آث حسن (بلدية أكفادو) التي منحت شيك بقيمة 5 ملايين دينار (500 مليون سنتيم)

2- صدوق وادا (بلدية صدوق)، شيك بقيمة 3.5 مليون دينار (350 مليون سنتيم)

3- الشّرفة (بلدية تاوريرت إغيل)، شيك بقيمة 2.5 مليون دينار (250 مليون سنتيم)

4- ثيغيلت نتافوكث (بلدية سمعون)، شيك بقيمة 1.5 مليون دينار (150 مليون سنتيم)

5- ثيغيلت إزوغلامن (بلدية تيفرة)، شيك بقيمة 1.2 مليون دينار (120 مليون سنتيم)

6- آث واعمر (بلدية آث مليكش)، شيك بقيمة 1 مليون دينار (100 مليون سنتيم)

7- لمصلا (بلدية آث مليكش)، شيك بقيمة 1 مليون دينار (100 مليون سنتيم)

8- بوحاثم (بلدية توجة)، شيك بقيمة 1 مليون دينار (100 مليون سنتيم).

كما تقرّر منح شيكات بقيمة 10 مليين سنتيم لفائدة عشرة قرى تضررت من الحرائق التي نشبت أوت الفارط، ويتعلق الأمر بكل من ثالة هيبة، أشلوف، ثيردام ( بليدة توجة)، آث سماعيل ( القصر)، عليوان (أوقاس)، إخطابن (أدكار)، إفوغالن (بوخليفة)، عفرون الشيخ (كنديرة)، آث سيدي علي (برباشة) وثادرث ثامقرانت (أميزور).

مسابقة أنظف قرية بولاية بجاية.. الإعلان عن المتوّجين

احتلّت قرية الشرفة المرتبة الثّالثة في مسابقة أنظف قرية بولاية بجاية سنة 2021.

وقد أعلن عن الفائزين في النّسخة الثّانية للمسابقة خلال حفل أقيم بمقر ولاية بجاية ،الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 ،بحضور الوالي كمال الدّين كربوش ورئيس المجلس الشّعبي الولائي مهني حدادو وعدة مسؤولين محليين وكذا الوفود المشاركة.

وعادت المرتبة الأولى لقرية “أورير” ببلدية أكفادو ، وجاءت قرية “صدوق وادا” في المرتبة الثانية فيما حلت قرية “الشّرفة” ببلدية تاوريرت إغيل ثالثا.

وقبل انطلاق فعاليات الحفل، وقف الحضور دقيقة صمت ترحّما على أرواح شهداء الجزائر بمناسبة الذّكرى ال67 لاندلاع ثورة التّحرير المجيدة.