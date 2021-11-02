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مسابقة أنظف قرية بولاية بجاية.. الإعلان عن المتوّجين

موسى قاسيمي
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مسابقة أنظف قرية بولاية بجاية.. الإعلان عن المتوّجين
ح.م
نافورة وسط قرية الشرفة ببجاية

احتلّت قرية الشرفة المرتبة الثّالثة في مسابقة أنظف قرية بولاية بجاية سنة 2021.

وقد أعلن عن الفائزين في النّسخة الثّانية للمسابقة خلال حفل أقيم بمقر ولاية بجاية ،الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 ،بحضور الوالي كمال الدّين كربوش ورئيس المجلس الشّعبي الولائي مهني حدادو وعدة مسؤولين محليين وكذا الوفود المشاركة.

وعادت المرتبة الأولى لقرية “أورير” ببلدية أكفادو ، وجاءت قرية صدوق أوفلا في المرتبة الثانية فيما حلت قرية الشّرفة ببلدية تاوريرت إغيل ثالثا.

وقبل انطلاق فعاليات الحفل، وقف الحضور دقيقة صمت ترحّما على أرواح شهداء الجزائر بمناسبة الذّكرى ال67 لاندلاع ثورة التّحرير المجيدة.

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