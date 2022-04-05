مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.. إليكم كلّ التفاصيل

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 21)، قرار وزاري يحدّد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.

وينصّ القرار الوزاري المؤرخ في 8 مارس الماضي، على أنّ مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام. بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

ويتمّ تحديد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين المذكور، بالتشاور بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

ويشترط للمشاركة في المسابقة، حسب القرار، أن يكون المترشّح جزائري الجنسية. وأن يحمل شهادة ليسانس في الحقوق، أو شهادة أجنبية معادلة لها.

إلى جانب ذلك، يشترط أن لا يكون المترشّح قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة.

وسيعلن عن فترة التسجيلات في المسابقة وعدد المناصب المفتوحة وتاريخ ومراكز إجراء المسابقة عن طريق الصحف. وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي

والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

هكذا ستكون الاختبارات الكتابية والشفهية في مسابقة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة:

وتتضمن المسابقة اختبارات كتابية للقبول، واختبارا شفويا للقبول النهائي. بحيث تهدف الاختبارات الكتابية إلى الكشف عن “قدرات المترشّح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم معلوماته القانونية”.

في حين يهدف الاختبار الشفوي للقبول النهائي إلى “تقييم مدى تفتّح فكر المترشح وشخصيته واستعداده لممارسة مهنة المحاماة. وكذا الحكم على قدراته في التعبير الشفوي”.

وتحدّد مواد الاختبارات الكتابية ومدّتها والمعامل الخاص بكل مادة، كما يأتي :

الإجراءات المدنية أو المنازعات الإدارية، ساعتان (المعامل 3).

قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية، ساعتان (لمعامل 3).

القانون المدني، ثلاث ساعات (المعامل 2).

القانون التجاري، ثلاث ساعات (المعامل 2).

اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، ساعة ونصف ( المعامل 1).

أمّا الاختبار الشفهي، فهو يتضمّن مقابلة مع لجنة المسابقة في “الثقافة القانونية العامة. والقدرة على التعبير. إلى جانب إحدى المواد الخاصة بالامتحان الكتابي”.

وتتكوّن لجنة المقابلة الشفهية من محام بخبرة لا تقلّ عن 15 سنة، وأستاذ للتعليم العالي، وقاض.

قائمة كليّات الحقوق المعنية بإجراء مسابقة شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة: