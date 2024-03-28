-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مسابقة التوظيف الخارجي.. بيان جديد من وزارة الخارجية

الشروق أونلاين
  • 106
  • 0
مسابقة التوظيف الخارجي.. بيان جديد من وزارة الخارجية

نشرت وزارة الشؤون الخارجية، بيانا لفائدة المترشحين لمسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي وكاتب.

وقالت الوزارة في بيان لها أن المترشحين الذين قدموا طعونا في الآجال القانونية المعلن عنها سابقا في الموقع الرسمي للوزارة (من 11 إلى 16 مارس 2024)، أنه طبقا لمحضر اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذه الطعون، قد تم قبول وعدم قبول المترشحين الواردة أسماؤهم في القوائم المبينة على الرابط التالي :

https://mfa.gov.dz/…/recruitment-announcement-appeal…

هذا وتعلم الوزارة كافة المترشحـين المقبوليـن بأن تاريخ إجراء المسابقة الخاص بكل رتبة سيحدد لاحقا.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله وزير البريد عن البطاقة الذهبية

هذا ما قاله وزير البريد عن البطاقة الذهبية

أكثر من مليون سيارة تستخدم “سيرغاز” منذ نهاية 2023

أكثر من مليون سيارة تستخدم “سيرغاز” منذ نهاية 2023

الجوية الجزائرية تشرع رسميا في تعويض زبائن كورونا.. وهذه التفاصيل

الجوية الجزائرية تشرع رسميا في تعويض زبائن كورونا.. وهذه التفاصيل

350 ألف معتمر جزائري في 7 أشهر وتراجع خلال رمضان

350 ألف معتمر جزائري في 7 أشهر وتراجع خلال رمضان

هذه كيفيات تصنيف المخدّرات والمؤثّرات العقلية في الجزائر

هذه كيفيات تصنيف المخدّرات والمؤثّرات العقلية في الجزائر

أسئلة “البيام” و”البكالوريا” جاهزة والوزارة تضبط آخر التحضيرات

أسئلة “البيام” و”البكالوريا” جاهزة والوزارة تضبط آخر التحضيرات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد