مسابقة التوظيف الخارجي.. بيان جديد من وزارة الخارجية

نشرت وزارة الشؤون الخارجية، بيانا لفائدة المترشحين لمسابقة التوظيف الخارجي للالتحاق برتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي وكاتب.

وقالت الوزارة في بيان لها أن المترشحين الذين قدموا طعونا في الآجال القانونية المعلن عنها سابقا في الموقع الرسمي للوزارة (من 11 إلى 16 مارس 2024)، أنه طبقا لمحضر اللجنة التقنية المكلفة بدراسة هذه الطعون، قد تم قبول وعدم قبول المترشحين الواردة أسماؤهم في القوائم المبينة على الرابط التالي :

https://mfa.gov.dz/…/recruitment-announcement-appeal…

هذا وتعلم الوزارة كافة المترشحـين المقبوليـن بأن تاريخ إجراء المسابقة الخاص بكل رتبة سيحدد لاحقا.