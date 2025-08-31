مسابقة “بريد الجزائر” ستجري في الأيام القليلة المقبلة

زروقي يعلن استكمال التغطية بالألياف البصرية مطلع 2027 ويصرح:

قال وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي الأحد، إن مسابقة التوظيف التي أطلقتها مؤسسة بريد الجزائر ستجرى في الأيام القليلة المقبلة لتوظيف حوالي 1000عون بريد مما سيساهم في تخفيف الضغط عن عمال هذه المؤسسة، مشيرا إلى التوجيهات التي قدمها من أجل تحسين مناخ عمل هذه الفئة من ذلك الزيادة في الأجور بهدف ترقية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان “بريد الجزائر” أعلن، أنّه سيتم تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد تأجيلها منذ ماي الماضي.

وفي 24 جوان الماضي، أعلن “بريد الجزائر” في بيان سابق، عن تنظيم مسابقة التوظيف الوطنية خلال أسابيع، بعد تأجيلها منذ نهاية ماي الماضي إلى موعد لاحق. كما كشفت المؤسسة عن قرار بـ”فتح مناصب مالية إضافية، إلى جانب تلك المُعلن عنها سابقًا، بزيادة تتجاوز 50 بالمئة من العدد الأولي للمناصب”.

وجاءت تصريحات زروقي، التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، خلال زيارته إلى ولاية باتنة بأنه سيتم في آفاق 2027 بسط شبكة الألياف البصرية عبر كامل التراب الوطني. وأكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها برنامج بسط هذه التكنولوجيا عبر كامل الوطن، مشددا في نفس السياق على ضرورة تسريع وتيرة الورشات الجاري إنجازها لربط مختلف التجمعات السكانية وأقطاب النشاط الاقتصادي بغرض الاستجابة للطلب المتنامي للمستعملين على الإنترنيت ذي التدفق العالي جدا. وهذا وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

كما جدد السيد زروقي التذكير بالالتزامات الواقعة على عاتق متعاملي الهاتف النقال من حيث ضمان تغطية وفق المعايير التي تقرها دفاتر الشروط وتوفير التغطية على محاور الطرق الوطنية. ودعا الوزير متعاملي الهاتف النقال إلى استخدام المحطات المتنقلة المنصبة عبر الشواطئ بعد موسم الاصطياف كـ “حل مؤقت” ريثما يتم الانتهاء من المشاريع الجديدة للمحطات القاعدية كما حثهم على بحث حلول تقنية تمكن من تثمين قدرات المحطات المشغلة في تغطية المناطق التي تعرف نقصا في هذا الجانب.

كما جدد التأكيد على أن تحسين الظروف المهنية والاجتماعية لعمال القطاع “يحظى باهتمام بالغ”، مذكرا بسلسلة التدابير التي جرى الإعلان عنها في صالحهم خلال الزيارات الميدانية التي قام بها عبر ولايات غرب الوطن الأسبوع الفارط.

وخلال زيارته إلى ولاية باتنة عاين زروقي، عديد المرافق التابعة لقطاعه مشددا على ضرورة تحسين الخدمة البريدية والهاتفية على مستوى الولاية. وقد أشرف الوزير في هذا الإطار على وضع حيز الخدمة لعملية عصرنة الشبكة لإطلاق خدمة الهاتف والإنترنيت بتكنولوجيا الألياف البصرية بالتجمع السكني “حملة 2” بمدينة باتنة، مبرزا أن هذا المسعى يندرج ضمن تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعميم هذه التكنولوجيا عبر مجموع ولايات الوطن بما في ذلك القرى والأرياف.

وأضاف السيد زروقي أنه سيتم تدريجيا بالتوازي مع تعميم الألياف البصرية وضع الكوابل النحاسية خارج الخدمة نهائيا مما سيزيد من سرعة تدفق الإنترنيت.

كما تفقد الوزير بعد ذلك الوكالات التجارية للمتعاملين في الهاتف النقال “جازي” و”أوريدو” و”موبيليس” بعاصمة الولاية التي عاين بها أيضا القباضة الرئيسية لبريد الجزائر بعد أن أشرف قبل ذلك على تدشين الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر بمدينة مروانة بعد الانتهاء من أشغال إعادة تأهيلها وكذا تدشين مكتب بريدي بحي 1650 مسكن (عدل) ببلدية وادي الشعبة.