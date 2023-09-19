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الجزائر

مسابقة جديدة للتوظيف في وزارة الفلاحة

الشروق أونلاين
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مسابقة جديدة للتوظيف في وزارة الفلاحة
أرشيف
وزارة الفلاحة

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يوم الثلاثاء في بيان، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الشهادة، لشغل 55 منصبا بالإدارة المركزية.

ويتعلق الأمر حسب ما جاء في البيان، برتب:

  • مهندس دولة في الزراعة،
  • مهندس دولة في الموارد المائية،
  • طبيب بيطري،
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي،
  • مهندس دولة في الإحصائيات،
  • مترجم،
  • وثائقي أمين المعلومات،
  • متصرف محلل،
  • متصرف،
  • مساعد متصرف،
  • ملحق رئيسي بالإدارة،
  • كاتب مديرية رئيسي،
  • كاتب مديرية،
  • وكاتب.

ويتمّ إيداع الملفات للمشاركة في المسابقة، على مستوى المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين بمقر الوزارة، ابتداء من 18 سبتمبر الجاري.

وتمتد عملية التسجيل إلى غاية 9 أكتوبر 2023 كآخر أجل، حسب ما أوضحه بيان الوزارة. مضيفا بأن المديريات الولائية والمؤسسات تحت الوصاية ومديرية الغابات ستعلن عن مسابقات أخرى لشغل 250 منصب.

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