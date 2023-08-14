مسابقة لتصميم شعار الصالون الدولي للسياحة والأسفار

تنظّم وزارة السياحة والصناعة التقليدية مسابقة لتصميم شعار للطبعة الـ22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، المقرر تنظيمه بين 28 سبتمبر و1 أكتوبر 2023.

وأوضح بيان للوزارة أن هذه المسابقة مفتوحة لكل المصمّمين المحترفين والهواة الجزائريين، على أن تمنح جائزة لأحسن تصميم.

ويمكن للمهتمّين بالمسابقة تحميل استمارة المشاركة عبر الموقع الإلكتروني للصالون من خلال الخانة الخاصة بالمسابقات.

ويتم إرسال المشاركات إلى أعضاء لجنة تحكيم “شارة الصالون”، خلال أجل لا يتجاوز 14 سبتمبر 2023، عبر البريد الإلكتروني: concours@sitev.dz.