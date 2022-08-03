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الجزائر

مسابقة لتكوين أساتذة التعليم الثانوي للصمّ-البكم.. وهذه هي التخصّصات المقبولة

محمد عبد المؤمن
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مسابقة لتكوين أساتذة التعليم الثانوي للصمّ-البكم.. وهذه هي التخصّصات المقبولة
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أعلنت جامعة الجزائر II (بوزريعة) يوم الأربعاء في بيان، عن تنظيم مسابقة وطنية للالتحاق بطور الماستر في تخصّص أساتذة التعليم الثانوي لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة السمعية.

التكوين سيتمّ على مستوى المدرسة العليا لأساتذة الصمّ-البكم التي أنشئت حديثا بموجب مرسوم تنفيذي في ديسمبر 2021.

ويعتبر هذا التكوين هو الوحيد من نوعه على المستوى الوطني، ويتمّ الالتحاق به عبر مسابقة وطنية على أساس الشهادة، للمترشّحين الحائزين على شهادة ليسانس في التخصّصات التالية:

  • الرياضيات،
  • الفيزياء،
  • العلوم البيولوجية،
  • الأدب العربي،
  • التاريخ العام،
  • العلوم الإسلامية،
  • اللغة الفرنسية،
  • اللغة الإنجليزية،
  • والفلسفة.

وينتقى المترشّحون، بشكل حصري، على أساس ملف إلكتروني يتمّ إيداعه في الفترة ما بين 5 و19 أوت، عبر الموقع المخصّص للعملية. ويتكوّن ملف الترشّح من الوثائق التالية:

  • الشهادة النهائية للبكالوريا،
  • شهادة الليسانس (دفعة 2022)،
  • شهادة الترتيب في الدفعة ( أ أو ب)،
  • شهادة حسن السيرة.

كما يشترط في المترشّحين للمسابقة أن لا تتجاوز أعمارهم 27 سنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022. وسيعلن عن نتائج انتقاء المترشّحين المقبولين لاجتياز المقابلة الشفوية يوم 15 سبتمبر المقبل.

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