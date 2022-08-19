مسابقة لتكوين 1000 جزائري بالشؤون الدينية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص لأسلاك الشؤون الدينية لسنتي 2022/2023.

وتشمل مسابقة التكوين التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، 1000 منصب منها 400 منصب خاص بإمام مدرس شريطة أن يحوز هذا الأخير شهادة حفظ القرآن الكريم كاملا لا تتجاوز مدة صلاحيتها سنتين ممن تحصلوا عليها بعد الطور الرابع من التعليم القرآني أو الحائزين مستوى السنة الثالثة ثانوي وشهادة حفظ القرآن الكريم كاملا، إضافة إلى رتبة أستاذ التعليم القرآني، والتي حدد فيها عدد المناصب بـ100 موزعة على كل من ولايتي سعيدة وقسنطينة، ويشترط فيها حيازة المعني شهادة حفظ القران الكريم لا تتجاوز مدة صلاحيتها سنتين.

ومن بين المناصب المتعلقة بالتكوين، ذكرت الوزارة أن المؤذن معني بالمسابقة بـ250 منصب يشترط أن يحوز شهادة حفظ القرآن الكريم لا تتجاوز مدة صلاحيتها سنتين.