مسابقة لتوظيف الأساتذة.. هذا ما أكده سعداوي

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن القطاع سينظم قريبًا مسابقة توظيف لتغطية 45 ألف منصب أستاذ، تماشيا مع احتياجات الموسم الدراسي.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها عقب اشرافه على افتتاح الموسم الدراسي أن تنظيم هذه المسابقة سيتم في ظل نصوص تنظيمية يتم الإعداد لها، حيث ستسمح بالحصول على دعم إضافي للقطاع التربوي.

وأوضح سعداوي أن المسابقة ستُنظَّم حسب احتياجات القطاع، مشيرًا إلى أنه خلال هذا الموسم الحالي، تم توفير 45 ألف منصب للأستاذة بصيغة التعاقد، وهو العدد ذاته الذي ستشمله المسابقة القادمة.

الوزير أكد كذلك أن القطاع سيستكمل هيئة تأطيره بخريجي الجامعات من حملة شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه، مؤكدا على أحقيتهم بالمشاركة في عمليات التوظيف إما عن طريق التعاقد أو المسابقات.

أما بخصوص المناصب الإدارية، فقد أكد الوزير أن مسابقة التوظيف المرتقبة ستشمل 24 ألف منصب، سيتم تنظيمها وفق الإجراءات المعتمدة.

وفي وقت سابق، أعلن سعداوي، أنه سيتم إجراء مسابقة لتوظيف الأساتذة تكون على أساس الشهادة، أي من خلال القيام بدراسة ملفات المترشحين المودعة.

ومن المنتظر برمجة المسابقة شهر ديسمبر المقبل، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة. حسب ما كشف عنه المسؤول الأول للقطاع.