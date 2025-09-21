-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

مسابقة لتوظيف الأساتذة.. هذا ما أكده سعداوي

الشروق أونلاين
  • 769
  • 0
مسابقة لتوظيف الأساتذة.. هذا ما أكده سعداوي

أعلن وزير التربية الوطنية، محمد الصغير سعداوي، أن القطاع سينظم قريبًا مسابقة توظيف لتغطية 45 ألف منصب أستاذ، تماشيا مع احتياجات الموسم الدراسي.

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية نشطها عقب اشرافه على افتتاح الموسم الدراسي أن تنظيم هذه المسابقة سيتم في ظل نصوص تنظيمية يتم الإعداد لها، حيث ستسمح بالحصول على دعم إضافي للقطاع التربوي.

وأوضح سعداوي أن المسابقة ستُنظَّم حسب احتياجات القطاع، مشيرًا إلى أنه خلال هذا الموسم الحالي، تم توفير 45 ألف منصب للأستاذة بصيغة التعاقد، وهو العدد ذاته الذي ستشمله المسابقة القادمة.

الوزير أكد كذلك أن القطاع سيستكمل هيئة تأطيره بخريجي الجامعات من حملة شهادات الليسانس والماستر والدكتوراه، مؤكدا على أحقيتهم بالمشاركة في عمليات التوظيف إما عن طريق التعاقد أو المسابقات.

أما بخصوص المناصب الإدارية، فقد أكد الوزير أن مسابقة التوظيف المرتقبة ستشمل 24 ألف منصب، سيتم تنظيمها وفق الإجراءات المعتمدة.

وفي وقت سابق، أعلن  سعداوي، أنه سيتم إجراء مسابقة لتوظيف الأساتذة تكون على أساس الشهادة، أي من خلال القيام بدراسة ملفات المترشحين المودعة.

ومن المنتظر برمجة المسابقة شهر ديسمبر المقبل، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة. حسب ما كشف عنه المسؤول الأول للقطاع.

مقالات ذات صلة
تنبيه: أمطار رعدية عبر 37 ولاية

تنبيه: أمطار رعدية عبر 37 ولاية

تعديلات جذرية على طرائق تعليم العربية بالابتدائي

تعديلات جذرية على طرائق تعليم العربية بالابتدائي

إنشاء المركز الوطني للتوحد ومراكز متخصصة

إنشاء المركز الوطني للتوحد ومراكز متخصصة

الرئيس تبون يتلقى رسالة خطية من نظيره الأوغندي

الرئيس تبون يتلقى رسالة خطية من نظيره الأوغندي

تنبيه جديد: أمطار رعدية عبر 34 ولاية غدا الأحد

تنبيه جديد: أمطار رعدية عبر 34 ولاية غدا الأحد

جلاوي يتدخل لتسوية عراقيل في توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

جلاوي يتدخل لتسوية عراقيل في توسعة ميناء عنابة الفوسفاتي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد