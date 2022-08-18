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مسابقة لتوظيف حاملي شهادة ماستر في الحقوق كطلبة قضاة

الشروق أونلاين
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مسابقة لتوظيف حاملي شهادة ماستر في الحقوق كطلبة قضاة
أرشيف
المدرسة العليا للقضاء

تنظم المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية على أساس الاختبارات، لتوظيف 200 طالبا قاضيا لسنة 2022، حسب ما أعلنت عنه وزارة العدل في بيان مساء الأربعاء.

ويشترط على الراغبين بالمشاركة في المسابقة، أن يكونوا من حملة شهادة ماستر في الحقوق. على أن تترواح أعمارهم عند تاريخ إجراء المسابقة، بين 27 سنة كحدّ أدنى، و40 سنة كحدّ أقصى.

وتتمّ عملية التسجيل للمشاركة في مسابقة توظيف الطلبة القضاة على مرحلتين:

  • التسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل،
  • التسجيل النهائي على مستوى المجلس القضائي لمقر الإقامة.

وتمتدّ فترة التسجيل الأولي عبر الموقع الإلكتروني في الفترة ما بين 28 أوت و8 سبتمبر 2022، على أن تجرى الاختبارات الكتابية في شهر أكتوبر.

ويتابع المترشّحون الناجحون في المسابقة، تكوينا لمدة 3 سنوات في المدرسة العليا للقضاء. ويلتزمون، عن طريق تعهّد كتابي، بخدمة قطاع العدالة بعد تخرّجهم لمدة لا تقلّ عن 15 سنة.

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