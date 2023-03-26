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الجزائر

مسابقة لتوظيف حراس الشواطئ الموسميين

الشروق أونلاين
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مسابقة لتوظيف حراس الشواطئ الموسميين
أرشيف
حراس الشواطئ

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية تلمسان يوم الأحد، مسابقة على أساس الانتقاء، لتوظيف حراس الشواطئ الموسميين لصيف 2023.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في مسابقة التوظيف، إيداع ملفاتهم لدى مديرية الحماية المدنية ببلدية منصورة، أو على مستوى الوحدات التابعة لها بـ:

  • الغزوات،
  • مرسي بن مهيدي،
  • هنين،
  • باب العسة،
  • وبوكانون.

وحدّدت تواريخ إجراء امتحانات انتقاء حراس الشواطئ الموسميين في:

  • 9 ماي بميناء مرسى بن مهيدي،
  • 10 ماي بميناء الغزوات،
  • 10 ماي بشاطئ تافسوت.

ويتكوّن ملف المشاركة في المسابقة من الوثائق التالية:

  • طلب خطي،
  • (02) شهادة ميلاد رقم 12،
  • بطاقة عائلية للحالة المدنية،
  • شهادتان طبيتان (طب عام،طب الأمراض الصدرية)،
  • (02) صورتان شمسيتان،
  • ظرف بريدي يحمل الطابع البريدي والعنوان الشخصي للمترشح،
  • وصك بريدي مشطوب.
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