مسابقة لتوظيف 171 مستخدما دائما في سلطة الانتخابات

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الأربعاء في بيان، عن مسابقة لتوظيف مستخدمين دائمين على مستوى المندوبيات الولائية للسلطة.

وتهدف هذه المسابقة لشغل 56 منصب مسيّر من المستوى الأول، و58 مساعد إداري، و57 مساعد في الإعلام الآلي.

وتمتدّ فترة الترشّح لهذه المسابقة عبر منصة رقمية خاصة بالعملية، من 5 أكتوبر إلى 11 أكتوبر، يضيف البيان.

وأسّست السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في 14 سبتمبر 2019، من قبل رئيس الدولة الراحل عبد القادر بن صالح، لتكون أول هيئة مستقلة للإشراف على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية في الجزائر.