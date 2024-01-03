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الجزائر

مسابقة لتوظيف 198 عونا شبيها في مصالح الشرطة

الشروق أونلاين
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مسابقة لتوظيف 198 عونا شبيها في مصالح الشرطة
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المديرية العامة للأمن الوطني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الأربعاء، عن فتح مسابقة عن طريق الانتقاء ودراسة الملف، لتوظيف 198 عونا متعاقدا شبيه.

وتتوزع المناصب المفتوحة في هذه المسابقة، حسب ما ذكره بيان لذات المصالح، بين العمال المهنيين، وأعوان الخدمة، والسائقين، والحراس. وستكون بموجب عقود محدّدة المدة وبالتوقيت الكامل.

وتودع ملفات الترشح للتوظيف، على مستوى المصالح الولائية للموارد البشرية المعنية بالعملية. كما يمكن تحميل وطباعة استمارة المشاركة في المسابقة  عبر الموقع الإلكتروني للشرطة.

وحدّدت آجال إيداع الملفات بـ20 يوما انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان عن مسابقة التوظيف، يضيف ذات البيان.

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