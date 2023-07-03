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بولايتي تيزي وزو وبجاية..

مسابقة لتوظيف 200 إمام ومرشدة دينية

الشروق أونلاين
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مسابقة لتوظيف 200 إمام ومرشدة دينية

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، عن فتح مسابقة توظيف 200 إمام ومرشدة دينية بولايتي بجاية وتيزي وزو.

وأفاد بيان الوزارة عن فتح التوظيف لرتبتي إمام أستاذ ومرشدات دينية على أساس الاختبارات لفائدة مديريتي الشؤون الدينية بذات الولايتين.

وفتحت وزارة الشؤون الدينية 200 منصب، منها 140 في رتبة إمام أستاذ (70 في كل ولاية)، و60 منصب في مرشدة دينية (30 في كل ولاية).

ويشترط في المترشحين لرتبتي إمام أستاذ ومرشدة دينية، الحصول على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية في مختلف التخصصات (الإعلان).

وحسب الإعلان، يودع ملف الترشح للمهتمين لدى مديرية الموارد البشرية والتكوين بالوزارة، مرفوقاً بالعديد من الوثائق (الإعلان).

وتحدد آجال التسجيل في المسابقة على أساس الاختبارات بـ 30 يوما ابتداءً من تاريخ نشر هذا الإعلان (02 جويلية).

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