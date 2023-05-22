مسابقة لتوظيف 2000 عون في صفوف الشرطة

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني،مسابقة توظيف 2000 عون شرطة ذكور عن طريق الاختبارات.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، غي بيان لها عن فتح مسابقة لتوظيف 2000 عون شرطة ذكورعن طريق الاختبارات، بعنوان سنة 2023.

وأشارت المديرية إلى أن ملف الترشح يودع على مستوى أمن الولايات أو أمن الدوائر، المعنية بعملية التوظيف.

ويمكن تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة، عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية، فايسبوك، إنستغرام والتويتر، وكذا الإطلاع على شروط التوظيف والولايات المعنية.