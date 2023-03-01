مسابقة لتوظيف 50 مهندسا في الإعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك

أعلنت المديرية العامة للجمارك يوم الأربعاء، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الاختبار، للالتحاق برتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي.

المسابقة تشمل 50 منصبا، بينها 17 منصب لمهندسي الإعلام الآلي المتخصّصين في الشبكات، على مستوى المديرية العامة في العاصمة.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقة إيداع ملفاتهم على مستوى مقر المديرية العامة في شارع الدكتور سعدان بالجزائر، قبل تاريخ 15 مارس الجاري.

وتتكوّن مسابقة التوظيف من 3 اختبارات في: