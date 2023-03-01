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الجزائر

مسابقة لتوظيف 50 مهندسا في الإعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك

الشروق أونلاين
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مسابقة لتوظيف 50 مهندسا في الإعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك
أرشيف
الجمارك

أعلنت المديرية العامة للجمارك يوم الأربعاء، عن فتح مسابقة للتوظيف الخارجي على أساس الاختبار، للالتحاق برتبة مهندس دولة في الإعلام الآلي.

المسابقة تشمل 50 منصبا، بينها 17 منصب لمهندسي الإعلام الآلي المتخصّصين في الشبكات، على مستوى المديرية العامة في العاصمة.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في المسابقة إيداع ملفاتهم على مستوى مقر المديرية العامة في شارع الدكتور سعدان بالجزائر، قبل تاريخ 15 مارس الجاري.

وتتكوّن مسابقة التوظيف من 3 اختبارات في:

  • أنظمة الإعلام الآلي وقواعد البيانات،
  • الشبكات والأمن المعلوماتي،
  • وهندسة الحواسيب.

ملف المشاركة في مسابقة توظيف مهندسي الإعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك

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