مسابقة لتوظيف 52 مهندسا في وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية يوم الخميس، عن مسابقة على أساس الاختبارات، للالتحاق بالتكوين لشغل 52 منصبا في رتبة مفتش تقني متخصص بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

ويشترط على الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقة، أن يكونوا من حملة شهادة مهندس دولة أو ما يعادلها، في تخصص الاتصالات السلكية واللاسلكية، أو الإعلام الآلي.

وتستقبل المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الداخلية، ملفات المترشّحين للمسابقة عبر البريد المسجّل، قبل تاريخ 6 فيفري المقبل.

ويتكوّن ملف الترشّح من الوثائق التالية: