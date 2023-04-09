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الجزائر

مسابقة لتوظيف 750 حارس شواطئ ببومرداس

الشروق أونلاين
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مسابقة لتوظيف 750 حارس شواطئ ببومرداس
أرشيف
حراس الشواطئ

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس، الأحد، عن فتح مسابقة لتوظيف 750 حارس الشواطئ لموسم الاصطياف لسنة 2023.

وحددت المديرية فترة إيداع الملفات للراغبين في الترشح لهذه المسابقة، في الفترة الممتدة من 6 أفريل إلى غاية 11 ماي من السنة الجارية. على أن تجرى مسابقة الانتقاء يوم 15 ماي بالوحدات المعنية.

وأعلمت مصالح الحماية المدنية، الراغبين بالمشاركة، بإمكانية إيداع ملفاتهم على مستوى الوحدات الساحلية المرغوب فيها. وهي:

  • بومرداس،
  • بودواو،
  • الثنية،
  • زموري،
  • برج منايل،
  • بغلية
  • ودلس.

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