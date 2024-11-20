-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
تسمح بالمشاركة في بطولات دولية

مسابقة لـ”أفضل طائر زينة” في قسنطينة

الشروق أونلاين
  • 159
  • 0
مسابقة لـ”أفضل طائر زينة” في قسنطينة
أرشيف
تعبيرية

أطلقت ملحقة مديرية البيئة بقسنطينة يوم الأربعاء، منافسات بطولة الجزائر لطيور الزينة، بمشاركة أزيد من 12 جمعية ناشطة في هذا المجال من مختلف ولايات الوطن.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس الاتحاد الوطني لعلم الطيور محمود عامر لخدود، ستعرف البطولة منافسة ما يفوق 1000 طائر من طيور الزينة وأصحابها على ألقاب “أحسن مربي” و “بطل الجزائر” و”أحسن طائر”.

ويسمح التتويج في هذه المسابقة بالمشاركة في التظاهرات القارية والدولية، يوضح المتحدث. مضيفا أن الطبعة الحالية للبطولة تتميز بمشاركة خمسة أصناف من الطيور تتمثل في:

  • طائري الكناري ذوي الألوان،
  • طيور البنية الجسمانية المميزة،
  • الفصيلات الأوروبية،
  • الطيور ذات المنقار المعقوف،
  • والطيور ذات المنقار المعتدل.

وتهدف هذه البطولة إلى أن تصبح فضاء يجمع مربي الطيور والجمعيات الناشطة في المجال، لتوحيد نشاطهم، والحفاظ على السلالات النادرة، والتنوع البيولوجي للطيور، بالإضافة إلى التحضير لمختلف المنافسات والبطولات.

مقالات ذات صلة
الدبلوماسية الجزائرية ستعمل على الانتقال إلى السرعة القصوى

الدبلوماسية الجزائرية ستعمل على الانتقال إلى السرعة القصوى

وزير الاتصال يستقبل وزير الإعلام الصحراوي

وزير الاتصال يستقبل وزير الإعلام الصحراوي

انتخاب تبون شهادة على ثقة الجزائريين في زعيم حقق أهدافه

انتخاب تبون شهادة على ثقة الجزائريين في زعيم حقق أهدافه

واشنطن تشكر الجزائر على “صوتها الحاسم في العمل على تحقيق منطقة أكثر استقرارا”

واشنطن تشكر الجزائر على “صوتها الحاسم في العمل على تحقيق منطقة أكثر استقرارا”

هذه أهمية الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة

هذه أهمية الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة

زيتوني يُسلم ملفات التجارة الخارجية لمحمد بوخاري

زيتوني يُسلم ملفات التجارة الخارجية لمحمد بوخاري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد