مسابقة لـ”أفضل طائر زينة” في قسنطينة

أطلقت ملحقة مديرية البيئة بقسنطينة يوم الأربعاء، منافسات بطولة الجزائر لطيور الزينة، بمشاركة أزيد من 12 جمعية ناشطة في هذا المجال من مختلف ولايات الوطن.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن رئيس الاتحاد الوطني لعلم الطيور محمود عامر لخدود، ستعرف البطولة منافسة ما يفوق 1000 طائر من طيور الزينة وأصحابها على ألقاب “أحسن مربي” و “بطل الجزائر” و”أحسن طائر”.

ويسمح التتويج في هذه المسابقة بالمشاركة في التظاهرات القارية والدولية، يوضح المتحدث. مضيفا أن الطبعة الحالية للبطولة تتميز بمشاركة خمسة أصناف من الطيور تتمثل في:

طائري الكناري ذوي الألوان،

طيور البنية الجسمانية المميزة،

الفصيلات الأوروبية،

الطيور ذات المنقار المعقوف،

والطيور ذات المنقار المعتدل.

وتهدف هذه البطولة إلى أن تصبح فضاء يجمع مربي الطيور والجمعيات الناشطة في المجال، لتوحيد نشاطهم، والحفاظ على السلالات النادرة، والتنوع البيولوجي للطيور، بالإضافة إلى التحضير لمختلف المنافسات والبطولات.