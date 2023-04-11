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الجزائر
تخص "التحدث باللغة العربية والخطابة" والجزائر حاضرة

مسابقة لفائدة تلاميذ “البيام” والثانوي بجامعة الدول العربية

نشيدة قوادري
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مسابقة لفائدة تلاميذ “البيام” والثانوي بجامعة الدول العربية
أرشيف

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن مشاركة الجزائر في الطبعة الـ 25 لمسابقة التحدث باللغة العربية والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، والتي ستنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية، إذ سيتم فتح باب الترشح لفائدة تلاميذ السنة رابعة متوسط والسنتين الثانية والثالثة ثانوي، بدءا من 26 أفريل الجاري وعلى مدار خمسة أيام.
وأعلن المدير العام للتعليم، قاسم جهلان، في منشور وزاري حامل للرقم 104 مؤرخ في 9 أفريل الجاري موجه لمديري التربية للولايات، بأنه في إطار النهوض باللغة العربية، لما يمثله ذلك من تحصين للهوية الثقافية العربية، فإن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لجمهورية مصر العربية، ستنظم الطبعة الـ 25 لمسابقة التحدث باللغة العربية والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، لفائدة تلاميذ أقسام السنة الرابعة من التعليم المتوسط، والسنتين الثانية والثالثة من التعليم الثانوي، وذلك في الفترة من 26 إلى 30 أفريل الجاري.
وأضاف بأن الوصاية تلقت برقية من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في 2 أفريل الجاري، تؤكد بأن هذه المسابقة، تهدف إلى رفع مستوى التلاميذ في مادة اللغة العربية ومهاراتها الأربع، “الاستماع والكلام والقراءة والكتابة”، وفي الإلقاء الشعري المعبر، والذي يؤدي إلى ارتقاء الأسلوب والنطق السليم، وتمثيل المعاني والتذوق اللغوي والأدبي، وتنشيط مهارة التحدث بالفصحى فيما يريد التعبير عنه والتحاور فيه.
وحسب نفس المسؤول، فإنه قصد تجسيد مشاركة الجزائر في هذه المسابقة العربية، فإن مديري التربية للولايات، مطالبون باقتراح تلميذين اثنين، الأول من مستوى الرابعة متوسط، والثاني من مستوى السنتين الثانية أو الثالثة ثانوي، على أن يكونا متميزين في الإلقاء الشعري والتحدث باللغة العربية، وذلك لترشيحهما للمشاركة في هذه المسابقة.
ولأجل تسهيل عملية الانتقاء، طلب قاسم جهلان من مديري التربية للولايات، موافاة المديرية العامة للتعليم، بفيديو قصير لكل تلميذ مقترح تتراوح مدته من 3 إلى 5 دقائق، يعكس مهارات التلميذين وتميزهما في التحدث باللغة العربية، وفي فن الخطابة والإلقاء الشعري المعبر، مرفق ببياناته “الاسم واللقب والمستوى الدراسي، المؤسسة التعليمية ورقم هاتف الولي”، في قرص مضغوط وعبر البريد الإلكتروني، وذلك في آجال أقصاها الخميس 13 أفريل الجاري.

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