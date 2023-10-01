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مسابقة للالتحاق بالتكوين المتخصّص شبه الطبي في الجنوب

الشروق أونلاين
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مسابقة للالتحاق بالتكوين المتخصّص شبه الطبي في الجنوب
أرشيف
وزارة الصحة

تعمل وزارة الصحة على تنظيم مسابقة للالتحاق بالتكوين المتخصّص شبه الطبي لفائدة ولايات الجنوب. حسب ما أكده بيان للوزارة يوم الأحد.

وجاء في البيان أن المسابقة المقبلة ستوفر 6900 مقعدا بيداغوجيا. من أجل دعم الولايات الجديدة بالمستخدمين شبه الطبيين.

وأشار بيان الوزارة في نفس السياق، إلى افتتاح ملحقة لتكوين القابلات بولاية أدرار، تستقبل ما يقارب 600 طالبة من مختلف ولايات الجنوب.

وعلى المستوى الوطني، التحق ما يزيد عن 9450 طالبا جديدا من حاملي الباكالوريا. لمتابعة التكوين المتخصص شبه الطبي، على مستوى 47 معهدا وطنيا.

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