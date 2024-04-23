مسابقة للتعيين في منصب رئيس مصلحة استشفائية جامعية

تخصيص 486 منصب وتحديد السن الأقصى بـ62 سنة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمعية وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، عن فتح مسابقة وطنية على أساس الشهادة، للتعيين في المنصب العالي رئيس مصلحة استشفائية جامعية بعنوان 2024.

وحسب القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التعليم العالي والصحة، الصادر بتاريخ 22 أفريل الجاري، فقد تم تحديد عدد المناصب الخاصة برؤساء المصالح الاستشفائية الجامعية بعنوان المسابقة بـ486 منصب موزّع حسب التخصصات والمصالح الاستشفائية الجامعية المحدّدة في ملحق القرار.

وتخص هذه المسابقة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم “أ”، الذين يثبتون سنتين من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، كما تم تحديد السن الأقصى المطلوب للمشاركة في المسابقة بـ62 سنة عند تاريخ فتح المسابقة، حيث يرفق طلب الترشّح بنسخة من قرار التعيين والترسيم في رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “أ”، وشهادة مقدمة من طرف عميد كلية الطب ومدير المؤسسة الاستشفائية محل ممارسة المترشح تثبت حالة النشاط، مع مجموع الشهادات والوثائق التي تثبت مختلف المؤهلات والأعمال العلمية والبيداغوجية ونشاطات العلاج، كما هو موضّح في شبكة التقييم الملحقة بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 سبتمبر 2016 والذي يحدّد كيفيات تنظيم وسير مسابقة وطنية للتعيين في المنصب العالي رئيس مصلحة استشفائية جامعية.

وتودّع ملفات الترشّح، وفقا لذات القرار، على مستوى المعهد الوطني للصحة العمومية الكائن مقره بالأبيار بالجزائر، على أن تنتهي فترة التسجيلات في أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ نشر القرار على الموقعين الإلكترونيين للدائرتين الوزاريتين، فيما تحدّد القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين وغير المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف لجنة مكونة من المديرين المكلفين بالموارد البشرية بالدائرتين الوزاريتين، لتنشر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بهما في أجل أقصاه 10 أيام بعد تاريخ انتهاء فترة التسجيلات.

ويمكن للمترشحين الذين لم يتم قبولهم للمشاركة في المسابقة تقديم طعن أمام اللجنة الوزارية، وذلك في أجل أقصاه خمسة أيام بعد تاريخ نشر قوائم المترشحين المقبولين، وتدرس اللجنة الطعون في ظرف 5 أيام لتنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على الموقع الإلكتروني لكل من الوزارتين المعنيتين في نهاية الآجال المحدّدة للبت في الطعون.

وتجرى المسابقة مباشرة في أول يوم عمل بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، على أن تنشر النتائج والترتيب حسب درجة الاستحقاق في الموقعين الإلكترونيين للوزارتين المعنيتين، وتكلف لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلين للوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة بتعيين المترشحين، حسب درجة الاستحقاق في مناصب رؤساء مصالح استشفائية جامعية المعلن عنها في المسابقة.