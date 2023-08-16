مسابقة للسباحة في المياه المفتوحة إلى جزيرة تيقزيرت

تحتضن مدينة تيقزيرت الساحلية في تيزي وزو يوم السبت المقبل، الطبعة الأولى لمسابقة “العبور الكبير إلى الجزيرة”، التي تهدف لتشجيع السباحة في المياه المفتوحة.

وأوضح رئيس نادي ساحل تيقزيرت، وهو الجهة المنظمة للتظاهرة، كريم حوشين لوكالة الأنباء الجزائرية، أن المشاركة في المسابقة مفتوحة لجميع السباحين المحترفين والهواة من مختلف الفئات العمرية.

وتجرى المسابقة على مرحلتين، بحيث تنطلق الأولى من شاطئ الميناء إلى غاية جزيرة تيقزيرت. قبل العودة إلى نقطة الانطلاق على مسافة 1.6 كلم.

وتخصّص هذه الدورة للسباحين الذين يبلغون من العمر 18 سنة أو أكثر، في حين يسمح للمشاركين بين 13 و17 سنة بالاستعانة بزعانف السباحة.

أما الدورة الثانية من المسابقة، وطولها كيلومتر واحد، فهي مخصّصة للمشاركين الذين تقل أعمارهم عن 13 سنة، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتزامن هذا الحدث الرياضي مع الاحتفالات بذكرى مؤتمر الصومام الموافقة لـ20 أوت، وهو يهدف إلى “تشجيع الممارسة الرياضية، لا سيما السباحة في المياه المفتوحة. وتنشيط الموسم الصيفي”، يقول المتحدث.