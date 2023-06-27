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مسابقة لهواة التصوير الفلكي في الجزائر

الشروق أونلاين
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مسابقة لهواة التصوير الفلكي في الجزائر
ح.م
مسابقة للتصوير الفلكي في الجزائر

تنظم مؤسسة “تليد” العلمية والثقافية الوليدة عبر صفحتها “The Algerian astronaut”، مسابقة المصور الفلكي الجزائري الوطنية الأولى من نوعها في الجزائر.

المسابقة ستجرى أطوارها على مدار 15 يوما، بداية من 5 جويلية المقبل، لاختيار أفضل الصور الفلكية الملتقطة بالجزائر.

وهي تهدف حسب ما أوضحه ممثل المؤسسة زكريا رابح لـ”الشروق أونلاين” إلى “اكتشاف هواة التصوير الفلكي في الجزائر، والتعريف به للجمهور”.

وستشرف على تقييم المشاركات لجنة تحكيم تتشكّل من مصورين فلكيين محترفين ومختصين في علم الفلك والفضاء.

ومن بين المعايير التي سيتم اختيار الصور الفائزة على أساسها، أصالة المشاركة، وكمية التفاصيل في الصورة، إلى جانب الدقّة والجودة.

وبالإضافة إلى عمل لجنة التحكيم، ستتاح لجمهور الصفحة فرصة التصويت للمشاركات الأفضل، على أن يكون الفصل للجنة بنسبة 75 بالمئة، مقابل 25 بالمئة لأصوات المتابعين.

ومؤسسة “تليد” العلمية والثقافية هي علمية ذات طابع ثقافي قيد التأسيس، انبثقت عن مجموعة صفحات متخصّصة على موقع فيسبوك تحمل الاسم نفسه.

وتحظى صفحات “تليد” بمئات الآلاف من المتابعين لمحتوياتها المختلفة، ما بين هواة المطالعة والكتب، والمهتمين بأخبار التكنولوجيا والصحة والفضاء.

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