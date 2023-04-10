مسابقة مفتوحة لـ 755منصب استشفائي جامعي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب الترشح للمسابقة على أساس الشهادة للالتحاق برتبة استشفائي جامعي قسم “أ”.

وحسب القرار رقم 135 الصادر بتاريخ 9 أفريل الجاري، فقد خصصت الوزارة 755منصب منها 100 في الصحة العسكرية، وهذا من أجل الالتحاق برتبة أستاذ محاضر استشفائي قسم “أ”، إذ تم توزيع المناصب حسب الهيكل الاستشفائي الجامعي والتخصص طبقا للملحق الذي صدر مع هذا القرار.

وأفادت الوزارة، بأن مسابقة الالتحاق برتبة أستاذ استشفائي جامعي مفتوحة للمترشحين الذين يثبتون رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “ب”، في التخصص المرشح إليه وثلاث سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة عند تاريخ إمضاء هذا القرار.

وفي السياق، منحت الوزارة المعنيين أجل 20 يوما من تاريخ الإعلان عن القرار من أجل إنهاء التسجيلات في المسابقة، على أن يوضع ملف الترشح لدى إدارة كلية الطب مكان عمل المترشح، مع تقديم الوثائق التي تثبت التعيين والتثبيت في رتبة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “ب” مع شهادة يسلمها عميد كلية الطب تثبت شرط الممارسة بصفة أستاذ محاضر استشفائي جامعي قسم “ب”، بالإضافة للوثائق المطلوبة من أجل المشاركة في المسابقة وفقا لملحق رقم 3 للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 2009.

وحسب مضمون القرار، ستضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من طرف لجنة مكونة من مدير الموارد البشرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعميد لكلية طب وأستاذ باحث استشفائي جامعي من رتبة أستاذ، فيما يمكن للمترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة تقديم طعن في أجل عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة.

وأوضحت الوزارة، أن المسابقة تشمل اختبارات على أساس الشهادات والأعمال المحددة في الملحق رقم 3 للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 2009، وتجرى حسب المؤسسة التي يمارس فيها رئيس اللجنة لدى كليات الطب والمراكز الاستشفائية الجامعية المعنية.

وتحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة حسب الاختصاص ودرجة الاستحقاق، ومنصب التعيين من طرف لجنة وزارية مشتركة مكونة من ممثلي الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي وعميد لكلية طب، ليعين المترشحون المقبولون في المسابقة ويثبتون في رتبة أستاذ استشفائي جامعي.

ونبهت الوصاية، بأن كل مترشح ناجح لم يلتحق بمنصبه في أجل شهر سيفقد الاستفادة من النجاح، كما لا يمكنه المشاركة في مسابقة أخرى للالتحاق برتبة أستاذ استشفائي جامعي قبل انقضاء مدة ثلاث سنوات.