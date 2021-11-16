مسابقة ملكة جمال الكون.. جنوب إفريقيا تسحب دعمها لممثلتها لرفضها مقاطعة تل أبيب
أعلنت حكومة جنوب إفريقيا عن سحب دعمها لممثلتها في مسابقة ملكة جمال الكون بسبب تمسّك القائمين على نشاطاتها بإشراكها ورفضهم مقاطعة إسرائيل.
وبحسب ما ذكرت وزارة الفنون والثقافة الجنوب إفريقية في بيان، فإن هذا الموقف جاء بعد ضغوط على لاليلا مسواني، التي فازت أخيرا بلقب ملكة جمال البلاد، لحملها على مقاطعة المسابقة الجمالية العالمية بسبب “الفظائع التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين”.
وأصر المنظمون المحليون للمسابقة الجمالية في جنوب إفريقيا على تمثيل لاليلا مسواني بلدها في المسابقة، التي تستضيفها مدينة إيلات الإسرائيلية على سواحل البحر الأحمر في 12 ديسمبر.
ولفتت الوزارة في بيانها إلى أنه “تبين أنه من الصعب إقناع منظمي مسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا بإعادة النظر في قرارهم المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون”، ونتيجة ذلك، أعلنت الحكومة سحب دعمها.
رسمياً :
أعلنت حكومة جنوب إفريقيا بأنها سحبت الدعم عن ملكة جمال البلاد لديهم بسبب تمسكها للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في اسرائيل وأنها لم تعد تمثلهم الأن pic.twitter.com/KnxrseR1MX
— Screen Mix (@ScreenMix) November 15, 2021
وأضافت: “الفظائع المرتكبة من إسرائيل في حق الفلسطينيين موثقة جيدا، ولا يمكن للحكومة بوصفها ممثلا شرعيا عن شعب جنوب إفريقيا أن تربط نفسها بذلك بضمير مرتاح”.
وتدعم جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية منذ إقامة الجانبين علاقات دبلوماسية رسمية سنة 1995، بعد عام على انتهاء نظام الفصل العنصري.
كذلك خفضت جنوب إفريقيا تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب سنة 2019 وسحبت سفيرها.
عكس المغرب والإمارات.. ماليزيا وأندونيسيا تقاطعان مسابقة ملكة جمال الكون
وكانت ملكتا جمال أندونيسيا وماليزيا قد أعلنتا مع مطلع شهر نوفمبر، مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون، التي تنظمها تل أبيب، بينما تشارك كل من المغرب والإمارات.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فإن الملكتين تراجعتا عن المشاركة “كي لا تساهما في تبييض جرائم الاحتلال الإسرائيلي”.
ملكتا جمال أندونيسيا وماليزيا تقاطعان مسابقة ملكة جمال الكون كي لا تساهمان في تبييض جرائم الاحتلال، بينما تشارك كل من المغرب والإمارات مشاركتان في المسابقة، التي تنعقد على أراض مسروقة من الفلسطينيين (قرية أم الرشراش بالتحديد – والتي يسميها الاحتلال “إيلات”)
— مـروان (@marwan_shoqey) November 1, 2021
واستهجن ناشطون مشاركة المغرب والإمارات في المسابقة التي وصفوها بـ “ملكة جمال الشر”، متسائلين أي جمال في الاحتلال الصهيوني والعالم يرى القبح الذي يرتكبه.
ملكتا جمال #أندونيسيا و #ماليزيا تقرران مقاطعة مسابقة ملكة جمال الكون التي تجرى في #اسرائيل
اما الخبر الأهم ان #المغرب و #الامارات يشاركان في المسابقة.
— Lana Medawar (@MedawarLana) November 1, 2021
ونشر المغردون الخبر تحت وسم لا للتطبيع، ودعوا إلى استنكار واسع لجرائم الاحتلال ورفض التطبيع العربي مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأشادت العديد من المنشورات بانسحاب ماليزيا وإندونسيا مقابل ذم مشاركة الإمارات والمغرب.
ملكتا جمال أندونيسيا وماليزيا تقاطعان مسابقة ملكة جمال الكون كي لا تساهما في تبييض جرائم الاحتلال، بينما تشارك كل من المغرب والإمارات في المسابقة، التي تنعقد على أراض مسروقة من الفلسطينيين (قرية أم الرشراش بالتحديد – والتي يسميها الاحتلال “إيلات”)
ما عندي تعليق، وأنتم/أنتن؟
— Dima Khatib ديمة الخطيب (@Dima_Khatib) October 31, 2021
وكانت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية للاحتلال الإسرائيلي قد دعت، الخميس، لمقاطعة مسابقة “ملكة جمال الكون في “إيلات”، باعتبارها تواطؤاً مع منظومة الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلية وتغطية على جرائمها.
أدانت تنسيقية مناهضة الصهيونية إعلان كل من الإمارات والمغرب مشاركتهما في مسابقة “ملكة جمال الكون” التي ستقام في 12 كانون أول/ديسمبر في تل أبيب، في الوقت الذي أعلنت فيه أندونيسيا وماليزيا مقاطعة الحدث رفضًا للتطبيع الثقافي مع الاحتلال. pic.twitter.com/uoO2iSdYny
— مقاطعة (@Boycott4Pal) November 1, 2021
وقالت الحملة في بيان لها “بينما تستمر الجرائم الإسرائيليّة ضدّ شعبنا الفلسطينيّ وشعوب المنطقة العربية، وتستمر أداة قمعه في استهداف المرأة الفلسطينيّة تحديداً بالقمع والاعتقال وحتى الدعوات للقتل والاغتصاب، تنظم مسابقة ملكة جمال الكون في “إيلات” التي تندرج ضمن المحاولات الإسرائيلية المستميتة لتلميع صورة الكيان الإسرائيلي، بالذات مع اتساع رقعة التضامن والمقاطعة العالمية الثقافية لإسرائيل”.
وطالبت الحملة بمقاطعة المسابقة، داعيةً جميع المشاركات بالانسحاب كي لا يشكلن غطاءً لجرائم نظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي.
وحيّت الحملة الفلسطينية للمقاطعة قرار ملكتي جمال إندونيسيا وماليزيا بالانسحاب من مسابقة ملكة جمال الكون 2021 التي سيستضيفها الكيان في “إيلات” شهر ديسمبر المقبل.
بعد 4 عقود من الغياب.. المغرب يشارك في مسابقة ملكة جمال الكون بإسرائيل!
أعلن الموقع الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون بالمغرب، المشاركة في النسخة الـ70 من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة هذا العام في إسرائيل، بعد غياب دام 4 عقود.
وفي مقطع فيديو نشر في “إنستغرام” للإعلان عن هذا الحدث، علق الموقع قائلا: “بعد 4 عقود، عاد المغرب..سيتم انتخاب شابة مغربية لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية..قد تكونين أنت ملكة جمال الكون التالية”.
وأضاف سؤال: “من برأيكم ستكون الشابة التي سترتدي التاج بثقة وتمثل المغرب على الصعيد الدولي؟”
أعلن الموقع الرسمي لمسابقة ملكة جمال الكون بالمغرب، المشاركة في النسخة الـ70 من مسابقة ملكة جمال الكون المقامة هذا العام في إسرائيل، بعد غياب عدة عقود..#المغرب #MissUniverse pic.twitter.com/9p9CkIZ558
— 𝗕 𝗔 𝗗 𝗥 ⛤ (@Badro_Ma) October 26, 2021
وأشار الإعلان إلى أن المسابقة ستنظم بمنتجع حيفا يوم 12 ديسمبر المقبل، وستشارك فيها 75 متنافسة، موضحا الشروط المطلوبة للترشح لمسابقة ملكة جمال المغرب، المؤهلة لتمثيل المملكة في المسابقة العالمية.
ولفت إلى أن المغرب لم يحضر المسابقة منذ 4 عقود، بعد أول مشاركة له في المسابقة عام 1957، حيث مثلت ملكة الجمال جاكلين دوريلا المملكة في التظاهرة التي أقيمت في كاليفورنيا وفازت بها ملكة جمال البيرو غلاديس زندر.
المصدر: RT