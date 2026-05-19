مسابقة وطنية حول الابتكار في مجال الترويج الذكي للسياحة الجزائرية

وزيرة القطاع حورية مداحي تعلن عن إطلاق الطبعة الأولى:

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن إطلاق الطبعة الأولى من المسابقة الوطنية حول الابتكار في مجال الترويج الذكي للسياحة الجزائرية “IA Tour Algérie 2026″، الرامية إلى تشجيع الابتكار في هذا المجال.

ولدى إشرافها على يوم دراسي حول السياحة في الجزائر، نظم على هامش الطبعة الـ25 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، أوضحت مداحي أن هذه المسابقة تأتي “تثمينا للمساعي الرامية إلى الارتقاء بالقطاع وتشجيع الابتكار في مجال الترويج الذكي للسياحة في الجزائر”.

وتعني هذه المسابقة المبتكرين الجزائريين داخل الوطن وكذا أبناء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، من طلبة وباحثين ومؤسسات ناشئة وحاملي مشاريع مبتكرة، مثل ما أفادت به الوزيرة.

وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزيرة أن دعم وترقية المؤسسات الناشئة يكتسي “مكانة محورية” ضمن مسار تطوير القطاع، باعتبارها “أحد أهم محركات التجديد الاقتصادي التكنولوجي”، حيث تساهم هذه المؤسسات في إحداث نقلة نوعية في طريقة تصميم وتقديم الخدمات السياحية، من خلال تطوير حلول ذكية في مجالات الحجز الالكتروني والتسويق الرقمي.

وأضافت أن إدماج المؤسسات الناشئة في القطاع السياحي يشكل “رافعة استراتيجية، تسمح بفتح المجال أمام الكفاءات الشابة وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع قابلة للتجسيد”، بما يعزز خلق القيمة ويرفع من تنافسية الوجهة الجزائرية ويجعلها أكثر انسجاما مع التحولات العالمية في صناعة السياحة القائمة على الرقمنة والابتكار.

كما ذكرت بالأهمية التي تكتسيها الرقمنة في مجال السياحة، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والواقع الافتراضي “لم تعد أدوات مساعدة، بل أصبحت محركات رئيسية لصناعة القرار في المجال السياحي”.