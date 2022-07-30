مسابقة وطنية على أساس الشهادة بقطاع التربية

استعجلت نقابة المجلس الوطني لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، القائمين على وزارة التربية الوطنية، برمجة مسابقة وطنية خارجية على أساس الشهادة، للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة لتفادي مواجهة أقسام تربوية دون مربين.

وطالبت نقابة “الكناباست” عقب انعقاد مجلسها الوطني في دورة عادية يومي 24 و25 جويلية الجاري بثانوية فرانس فانون بولاية بومرداس وبحضور ممثلي 36 ولاية، بتخصيص مناصب مالية إضافية للتكفل الجيد بالأساتذة خريجي المدارس العليا، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي معضلة الاكتظاظ في الأفواج التربوية وتخفيف الحجم الساعي للأساتذة، لضمان دخول مدرسي آمن ومستقر على كافة المستويات.

وسجلت الضبابية التي تكتنف القرارات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل، والتي تتسم بارتجالية الخطط والآليات في غياب التشاركية واستمرار القرارات المركزية الانفرادية، على حد وقلها.

مناصب مالية إضافية لأساتذة المدارس العليا

وعليه، تلح “الكناباست” على منحها نسخة عن المشروع الأولي للقانون الأساسي لمستخدمي التربية 12/240، محل التعديل والتتميم من قبل اللجنة التقنية المنصبة بتاريخ 25 أكتوبر 2021 على مستوى الوزارة.

وجددت النقابة تحذير الوصاية من المساس بمجموع مكاسب ومكتسبات الأساتذة، لاسيما ما تعلق بفلسفة القانون الأساسي الخاص، وخصوصا مبدأ التوازي والتساوي في الترقية إلى الرتب المستحدثة وفق المسارين البيداغوجي والإداري. مطالبة بتجسيد الالتزامات المضمنة في المحاضر الممضاة بين “الكناباست” والوزارة.

وأكدت تمسكها بجميع المطالب الأساسية المرفوعة سابقا، مثل رفع الأجور وفتح النقاش مجددا حول 7 ملفات قديمة-جديدة، ويتعلق الأمر بالنظام التعويضي والسكن، والتقاعد النسبي والخدمات الاجتماعية، وطب العمل، ومنحة المنطقة والحريات النقابية.