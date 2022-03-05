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الجزائر
أعلنها الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة

مسابقة وطنية لإنشاء منصة الكترونية لرئاسة الجمهورية

الشروق
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مسابقة وطنية لإنشاء منصة الكترونية لرئاسة الجمهورية

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد السبت، عن إطلاق مسابقة وطنية لإنشاء منصة الكترونية لصالح رئاسة الجمهورية، توضع تحت تصرف وسيط الجمهورية لاستقبال شكاوى المواطنين والتواصل معهم.

وخلال ندوة صحفية بالمركز الدولي للمؤتمرات، على هامش الطبعة الثانية للمؤتمر الوطني الثاني للمؤسسات الناشئة “الجيريا ديسروبت 2022″، أوضح بأن هذه المبادرة هي “الأولى من نوعها”، حيث “تفتح مصالح رئاسة الجمهورية أبوابها لأصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة”.

ودعا أصحاب المشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة ومراكز البحث الجامعي والمخابر المختصة لـ”المشاركة في هذه المسابقة لإنشاء منصة رقمية ستوضع تحت تصرف وسيط الجمهورية”، وعبر وليد عن “اطمئنانه” من توجه الجزائر نحو التعاملات التجارية الالكترونية والتي تساعد على الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي.

واعتبر أن “أغلبية سكان الجزائر شباب، وهم متعطشون لكل ما هو تكنولوجيا”، مؤكدا ان الانتقال الرقمي أصبح الآن يشكل “ضرورة” للبلاد، مشيرا إلى الارتفاع الكبير لعمليات الدفع الالكتروني خلال 2021 والذي تقدر نسبته بحوالي 500 بالمائة، كما أن أكثر من 100 ألف طالب قاموا بدفع مصاريف التسجيل الجامعي هذه السنة الكترونيا.

س.ب

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