مسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة قبل ديسمبر المقبل

مع إدماج 35 ألفا من أصحاب عقود التشغيل.. رئيس منظمة التربية:

كشف رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية بوجمعة شيهوب، عن تنظيم مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للالتحاق برتبة أستاذ بأحد الأطوار التعليمية الثلاثة، ستجرى على أساس الشهادة قبل نهاية ديسمبر المقبل، في خطوة لتغطية العجز البيداغوجي المتوقع.

وأشار المتحدث لـ”الشروق” إلى انتهاء مصالح وزارة التربية من إدماج 35 ألفا من أصحاب عقود ما قبل التشغيل في الطور الابتدائي في رتبة “مشرف تربية”، سيباشرون مهامهم بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2022/2023، ونقل المتحدث عن مسؤول الموارد البشرية بوزارة التربية، وفي لقاء جمعهم، الشروع في التحضير لمسابقة وطنية لتوظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، مؤكدا تصريحات سابقة لوزير التربية، قال خلالها بأنه سيتم رفع التجميد عن مسابقات التوظيف الخارجية، بغية مواجهة العجز البيداغوجي وتسوية الوضعية المهنية والإدارية والمالية للأساتذة المتعاقدين البالغ عددهم 25 ألف أستاذ وطنيا.

كما أكد رئيس المنظمة، إدماج 35 ألفا من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي حاملي الشهادات الجامعية، في منصب “مشرف تربية” بالمدارس الابتدائية إلى حد الساعة، بإدماج معدل 3 مشرفين للتربية بكل ابتدائية، من بينهم 22 ألف مدمج تم التأشير على ملفاتهم لدى مصالح الوظيفة العمومية، في انتظار التأشير على العدد المتبقي منهم وهو 13 ألف متعاقد، وأكد بأنهم سيباشرون مهامهم بدءا من السنة الدراسية المقبلة، بعد إطلاق تسمية على هذا السلك الجديد وتحديد مهامهم، من طرف اللجنة الوزارية المشتركة لمناقشة القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية، قبل تاريخ 30 أكتوبر المقبل.